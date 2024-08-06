توقعات برج الثور لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الثور هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الثور لشهر أبريل 2024

يطلّ عليك هذا الشهر مع إحساسك بأن الأمور تسير بإيقاع بطيء وقد تحمل لك الأجواء بعض المماطلة والتسويف، فقد تعيش بعض المخاوف أو القلق وأنت تنتظر شيء ما. لذا من المفيد أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية وألّا تستسلم لمشاعر الملل أو الكسل.

قد تلجأ بهذا الشهر لتغيير ببعض الخطط أو اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة بمسارك المهني وربما تتم بعض الاتفاقات أو المفاوضات بشكل سرّي تتحفظ على تفاصيلها بانتظار الوقت المناسب.

يحمل لك هذا الشهر أوضاع عائلية مربكة أو محيّرة وربما تتردد بكيفية التعامل معها. تعيد النظر بقضايا ماضية وعلاقات عاطفية أو شخصية وتعيش بعض المشاعر المختلطة والتي تجعلك ميّال أكثر للعزلة أو الوحدة.

ولكن ومنذ تاريخ ٢٠ الشهر تنتقل الشمس لبرجك فتبدأ باستعادة طاقتك وعافيتك حيث تتوضح الأمور أمامك وتعتمد سلوك صحيح لحسم وإنهاء بعض الأوضاع العالقة والعلاقات بقرارات مصيرية نهائية.

قد تعاني منذ بداية الشهر من بعض النفقات والالتزامات المالية الضاغطة فكن حريص على قراراتك لكي لا تهتز ميزانيتك. في الأسبوع الأخير تتحرك الظروف وتخرج من سجن الماضي مستعداً لاستقبال الجديد ولكن من المفيد الهدوء ودراسة القرارات بشكل كافي قبل تنفيذها.

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