توقعات برج الحمل لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحمل هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحمل لشهر أبريل 2024

مصادر الطاقة بهذا الشهر قوية فالكواكب داعمة لتنجح في مهمات جديدة وتحقق إنجازات ونجاح وربما بعض الحلول التي تأخرت. فالشمس توضح لك الكثير من الأمور وتخرجك من حالة تشويش وتردد، حيث تقوم بإصلاحات وتحصل على بعض التعويضات أو ربما تتراجع عن بعض القرارات.

هذا الشهر للتغييرات بامتياز، فقد تتلاحق الأحداث والظروف وتخرج من مراوحة المكان فتستطيع ترتيب أمورك و إعادة هيكلتها من جديد فلا تضيع الوقت. هناك سفر يلوح في الأفق وربما تغيير بمكان أو موقع.

تراجع عطارد ببرجك منذ بداية الشهر قد يؤخر بعض النتائج أو ربما تظهر أخطاء بالعمل تعمل على استدراكها، وبهذا الوقت لا تتسرع بتوقيع العقود أو إجراء عمليات مالية كبيرة.

أمورك العاطفية جيدة، فأنت تتمتع بجاذبية كبيرة وسيطرة على الأمور ولكن ومنذ دخول كوكب الزهرة إلى برجك بتاريخ ٤ يمنحك الأجواء العذبة والرومنسيات والشغف حيث تعيش بعض المغامرات بحماس شديد وقد تلتقي بشخص يجذبك لتبني معه علاقة قد تؤدي إلى ارتباط وربما البعض يستعيدون لقاء مع شخص من الماضي.

أما المرتبطون فعليهم الحذر قليلاً من سلطة وسيطرة يمارسونها على الشريك فلا تفرض مشيئتك يا عزيزي وراعي الطرف الآخر وخاصة إذا كانت علاقتك بالشريك تعاني من مشاكل فمن الوارد التسرّع باتخاذ قرار البُعد.

الأهم في هذا الشهر ألّا تستعجل الأمور لأن الأضواء مسلّطة عليك. أما بعد تاريخ ٢٠ الشهر فالتفاصيل المالية تشغل اهتمامك وبعض الأوضاع والتي قد تدفعك لاتخاذ قرارات شخصية أو عائلية.

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