برج النمر الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

رغم اختلاف الأبراج الصينية عن الأبراج الفلكية الأخرى في العديد من الأمور، إلا أنها تشترك معها في فكرة التنبؤات والتوقعات لأصحاب هذه الأبراج، وفي هذا المقال، سنتعرف معاً على البرج الثالث من الأبراج الصينية، وهو برج النمر الصيني، وسنطلعك على صفاته ومميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبراج الأخرى.

يتمتع برج النمر (بالصينية: 虎 (hǔ)) (بالإنجليزية: Tiger) بصفات تميزه عن غيره من الأبراج الصينية الأخرى، وتشمل هذه الصفات ما يأتي: [1] [2]

حازم، ومغامر، وذو شخصية مستقلة، ومبتكر، وكريم، ومرح، ومندفع، ولا يعرف الراحة.

له سحر لا يُقاوم، ولديه ثقة كبيرة بنفسه.

قائد بطبيعته، مما يعطيه هالة من السلطة يصعب مقاومتها.

لا يفقد البصيرة أو يتوقف عن متابعة الوصول إلى أهدافه، ولا يفقد السيطرة على الأمور.

شجاعته بلا حدود، ومن النادر أن يخسر أي صراع.

مولود النمر ملك الإغواء، كما أنه محترم وجذاب للكل تقريباً.

مزاجي، ويمكن أن يوجه الضربات إلى المحيطين به دون سابق إنذار.

مشاعره وعواطفه عميقة جداً، وقوية بصورة غير طبيعية.

لا يتعامل مع حالات الضغط العصبي كما يجب، فهو عاطفي بصورة زائدة عن الحد.

عندما يغضب يتحول إلى شخص يُخشى منه.

غالباً ما يكون سلوكه مفرطاً، ويمكن أن يكون المطلوب هو الاعتدال قليلاً للسير طويلاً في طريق السعادة.

عندما يركز اهتمامه على الأمور التي تستحق الاهتمام سيتمكن من تحقيق إنجازات عظيمة.

عندما نتحدث عما يميز هذا البرج الصيني الذي يأتي ضمن السنوات: 1914 و1926 و1938 و1950 و1962 و1974 و1986 و1998 و2010 و2022 و2034، فإننا سنجمل هنا كل ما يتمتع به من مميزات وخصائص: [1] [2]

يقع برج النمر في المركز الثالث بين الأبراج الصينية، ويتميز مولود برج النمر بالاستقلالية والمغامرة والشجاعة، وربما يكون هذا هو السبب وراء تسميته بالنمر.

يعتبر مولود برج النمر من القلة الذي يتميزون بالثقة بالنفس والكرم والحزم والإصرار والمرح والاحترام والعاطفة في آن واحد، فهم أشخاص نادرون فعلاً، عاطفيون بشكل زائد عن الحد، وفي الوقت نفسه عقلانيون جداً، ولكن أكثر ما يعيبهم غضبهم وعصبيتهم، لذا لا بد من الحذر عند التعامل معهم.

يحب مواليد برج النمر التركيز على أهدافهم لتحقيقها، وغالباً ما يحققون طموحاتهم بسرعة كبيرة، فهم يركزون على الوصول إلى الأشياء العظيمة، ويسعون دائماً للتفوق والإنجاز والنجاح.

حياتهم ليست مملة على الإطلاق، بل إن هناك مغامرة جديدة كل يوم تملأ وقتهم.

ردود فعلهم تعبر تماماً عن انفعالاتهم، ورغم أنهم مزاجيين أحياناً ولا يروا الأمور بصورة واضحة أو كما يجب، إلا أنهم متفائلين ومحبين للحياة.

لكل برج من الأبراج الصينية 5 أنواع أساسية، إليكِ أنواع برج النمر الصيني فيما يأتي: [1]

برج النمر المعدني: حيوي، ويصعب عليه التعبير عن رأيه الخاص، وطموح ولكنه ليس دبلوماسياً جيداً، يؤمن بأن الاسترخاء والاستمتاع بالحياة سيجلب له المزيد من السعادة. البرج النمر الخشبي: لطيف، وطيب القلب، ويسعى إلى وجود المزيد من الأصدقاء المقربين في حياته، ويستطيع التعبير عن موهبته عندما تتاح الفرصة. برج النمر المائي: مجتهد في العمل، ويتحمل المسؤولية، لديه طموح وواثق من نفسه، ويؤمن بأن إبراز موهبته سيقوده إلى النجاح. برج النمر الناري: بسيط، وحيوي، وشديد الملاحظة، لا يتسرع، ويؤمن بأن التأني سيقوده الى الأمام وإلى مزيد من التقدم. برج النمر الترابي: ذاتي، متساهل، لا طموح له، يأخذ الأمور على ما تأتي ولا يُفاجأ، ويؤمن بقليل من العدائية لتحقيق نجاحه.

يتميز مولود برج النمر بقوة بنيانه، ولكنه يعاني من بعض أمراض المعدة، وغالباً لا يشفى منها بسرعة، بسبب عناده وعدم موافقته على التزام الفراش، كما أنه يعاني من ضغوط عصبية ونفسية بسبب الانتقادات التي توجه إليه، والتي لا يجرؤ على إظهارها حفاظاً على تكبره وفخره بنفسه. [1]

مولود برج النمر رومانسي وعاطفي وحساس، ودائماً ما يدخل في علاقات كثيرة بسبب عاطفته، ورجل النمر يمكن أن يتسم بالديكتاتورية في العلاقة العاطفية، فيجبر الطرف الثاني على الاستماع له وعمل ما يروق له.

يحب مولود برج النمر الارتباط بالشريك الذي يشاركه مغامراته وأحاسيسه، ولكن على الشريك المرتبط بمولود برج النمر توخي الحذر فربما يجيد الخيانة، لذا لا بد من محاولة احتوائهم وعدم إعطائهم فرصة لذلك. [2]

أكثر ما يميز علاقة مولود برج النمر أنه شخص مزاجي، ويعتمد على ذلك في علاقته مع الأخرين، فمرة يكون قريب جدا منهم ومرة ينعزل عنهم تماما ومرة يتجاهلهم ومرة أخرى ينغمس معهم في الضحك والكلام والنقاش، لذا يجب على أصدقاء برج النمر ألا يتضايقوا من ذلك، فالمزاجية غريزة في مواليد برج النمر لا يستطيعون التخلص منها.

أكثر ما يعيب علاقة مولود برج النمر بمن حوله أنه أحياناً يتسم بالكبر والعظمة، التي لا يتقبلها الكثير من الأصدقاء، بسبب مباهاته بصولاته وجولاته ومغامراته. [2]

من الأكيد أن التكبر لا يسبب مشاكل لمولود برج النمر في إطار الأسرة والأصدقاء فقط، بل أيضاً يخسره الكثير من الأعمال، فمثلاً مولود برج النمر لا يعمل في أي وظيفة، بل يتكبر على بعض المهن، ويخسر الكثير من العملاء والزبائن بسبب تكبره.

من أكثر الوظائف التي تناسب مولود برج النمر: محلل اقتصادي، وسياسي، ودبلوماسي، ومقاول، وممثل، ومخرج، ولاعب كرة قدم، ومدير، ودكتور جامعي، وغيرها من الوظائف التي تعطي واجهة اجتماعية مميزة. [1]

أفضل التطابقات: التنين، الحصان، الخنزير.

أبراج التنين، الحصان، والخنزير، مرتبطون بشركاء النمر بسبب سماتهم المميزة التكميلية، لديهم نفس الأهداف والمعتقدات في الحياة، من السهل جذبهم من قبل بعضهم بعضاً عند مواجهة الصعوبات، سيحصلون أيضاً على الدعم في الوقت المناسب من شركائهم. [2]

التطابقات السيئة: الثور، النمر، الأفعى، القرد.

عند اختيار الشريك، من الأفضل للنمر أن يتجنب الثور، والنمر، والأفعى، حيث يصعب عليهم أن يتناغموا مع مشاعر النمر، علاوة على ذلك، نادراً ما يتنازلون عن علاقة مع النمور، مما يؤدي إلى مشاجرات لا نهاية لها. [2]

من أبرز نقاط ضعف برج النمر الصيني ما يأتي: [2]

متمرد.

مفرط الثقة.

عنيد.

عاطفي.

من أبرز عيوب برج النمر الصيني ما يأتي: [1]

غير صبور.

عاصي.

عصبي.

عبثي.

متهور.

طائش.

من أبرز مشاهير برج النمر الصيني ما يأتي:

ماركو بولو.

جون سميت.

الملكة إليزابيت الثانية.

مارلين مونرو.

كارل ماركس.

بيتهوفن.

تشارلز دوغلاس.

أجاثا كريستي.

السيد ديفيد أتينبورغ.

توم بيرينغر.

توم كروز.

ليوناردو دي كابريو.

إيميلي ديكينسون.

إزادورا دنكاد.

روبيرتا فلاك.

فريدريك فورسيث.

جودي فوستر.

السيد أليك غوينيس.

هاغ هيفنر.

وليام هيرت.

ديمي مور.

بيتريكس بوتر.

ديانا ريغ.

ليونيل ريتش.

كيني روجرز.

ديلين توماس.

إتش جي ويلز.

ستيفي ووندر.

ناتالي وود.

ختاماً، يعد أن تعرفت معنا على صفات برج النمر الصيني ومميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبراج الأخرى، ويأتي برج النمر الصيني في الترتيب الثالث بين الأبراج الاثني عشر، يمكنك التعرف على معلومات أكثر عن الأبراج الصينية من هنا.

موضوعات ذات صلة:

شاهدي أيضاً: الأبراج الصينية وصفات كل برج

شاهدي أيضاً: توافق الأبراج الصينية وكيفية معرفة برجك الصيني من سنة ميلادك