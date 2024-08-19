برج الخروف الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

يعد برج الخروف الصيني هو البرج الثامن في الأبراج الصينية، إذ تضم الأبراج الصينية اثني عشر برجاً يتدرجون على اثني عشر عاماً متتالياً، أما عن برج الخروف الصيني وصفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج الأخرى، بالإضافة إلى نقاط ضعفه، وأهم المشاهير الذين ينتمون إليه، فسنتعرف على كل ذلك وأكثر في هذا المقال.

برج الخروف أو العنزة الصيني (بالصينية: 羊 (yáng)) و(بالإنجليزية: Sheep) هو البرج الذي يأتي ضمن الأعوام الآتية: 1931، 1943، 1955، 1967، 1979، 1991، 2003، 2015، 2027، 2039. [1]

ويتمتع برج الخروف الصيني بصفات تميزه عن غيره من الأبراج الصينية، والتي تشمل ما يأتي: [2]

يتميز مولود برج العنزة بأنه ذو شخصية مبتكرة، محبة للفنون المختلفة، تراعي مشاعر الآخرين دائماً، كما أنه كريم، حساس، ومرهف المشاعر، إلا أنه قلق دائماً.

مولود برج العنزة هو شخص حالم، الحالة التي يحصل فيها على الراحة النفسية هي عندما يكون منغمساً داخل نفسه.

مولود برج العنزة شخص فنان ومبدع بطبيعته، كما أنه ليس ممن يسعون وراء الثروة المادية فهو يرى أن الاعتماد على خيالاته سيغني حياته كثيراً.

مولود برج الخروف يتصف أيضاً بالحساسية المفرطة، فمن السهل إثارته بوقوع أحداث تافهة جداً.

مولود برج الخروف القادر على السيطرة على مشاعر القلق لديه يستطيع أن يكون شخصاً سعيداً للغاية.

هناك بعض الخصائص والمميزات التي يحملها برج الخروف الصيني، وهي كما يأتي: [1]

الترتيب: 8

8 الاتجاه: جنوب / جنوب - غرب

جنوب / جنوب - غرب العنصر: التراب

التراب الفصل: الصيف

الصيف اللون: الأصفر

الأصفر الشهر: يوليو

يوليو الاستقطاب: يين

يين الحلفاء: برج الخنزير، برج الأرنب

برج الخنزير، برج الأرنب الأعداء: برج النمر

برج النمر حجارة الحظ: الزمرد

الزمرد أرقام الحظ: 3,4,5,12,34,45

3,4,5,12,34,45 البرج الغربي: السرطان

السرطان الكوكب: القمر

لكل برج من الأبراج الصينية 5 أنواع، حيث تتمثل أنواع برج الخروف الصيني بما يأتي: [2]

برج الخروف المعدني: متشبث برأيه، يستصعب قبول الواقع والمنهجية، يؤمن بالعدالة وسوف يجادل في قضية تعنيه إلى النهاية. لا يحبذ الغرباء ولا يعرف الاسترخاء.

متشبث برأيه، يستصعب قبول الواقع والمنهجية، يؤمن بالعدالة وسوف يجادل في قضية تعنيه إلى النهاية. لا يحبذ الغرباء ولا يعرف الاسترخاء. برج الخروف الخشبي: طيب القلب، سخي، يتطلع دائماً إلى الجانب المشرق عندما تنشأ أزمة، يفكر دائما بالآخرين أولاً.

طيب القلب، سخي، يتطلع دائماً إلى الجانب المشرق عندما تنشأ أزمة، يفكر دائما بالآخرين أولاً. برج الخروف المائي: طيب القلب، مسيطر على ذاته، يقيم الصداقة ويضع الآخرين أولاً، واثق من نفسه، لا يخشى أن تواجهه صعوبات، ويستكمل دائماً مهمته.

طيب القلب، مسيطر على ذاته، يقيم الصداقة ويضع الآخرين أولاً، واثق من نفسه، لا يخشى أن تواجهه صعوبات، ويستكمل دائماً مهمته. برج الخروف الناري: عدواني، وطموح، شجاع، يطلب دائماً الامتنان من الآخرين، لا يعترف بأخطائه.

عدواني، وطموح، شجاع، يطلب دائماً الامتنان من الآخرين، لا يعترف بأخطائه. برج الخروف الترابي: حذر لكن شكاك، لا يثق بقدرات الآخرين، يعمل بجد لتحسين احتياجاته المادية، مع عدم وجود الطموح للنهوض الذاتي.

مولود برج العنزة متعرض دائماً للإصابة بأمراض الصدر والرئتين والجهاز الهضمي، وكذلك الحزن والاكتئاب والدموع قد يجلبون له قرحة المعدة. [1]

من أهم صفات برج الخروف الصيني في الحب ما يأتي: [1]

برج العنزة شخص خجول، رومانسي، حساس، وعاطفي، مرهف المشاعر والأحاسيس، كما أنه سريع البكاء.

الشريك المثالي لمولود برج العنزة لا بد أن يكون قادراً على حمايته دون أن يكبت إبداعه، في علاقته مع حبيبه يكون متسلطاً وكسولاً.

يبحث مولود برج العنزة دائماً عن الاستقرار الأسري والارتباط العائلي، ويكون مولود برج العنزة زوجاً جيداً ومثالياً، ويتوقع الكثير من شريك حياته.

كذلك أنثى برج العنزة تكون أيضاً زوجة وأما جيدة، لكنها تحتاج للاهتمام من قبل الزوج.

مولود برج العنزة الذي يعيش حالة السعادة لا يأخذ فقط، ولكن يعطي الكثير أيضاً لحبيبه، فهذا يسعده كثيراً أيضاً.

مولود برج العنزة يكون كريماً تجاه الأشخاص الذين يحبونه، إلا أنه يميل دائماً إلى الشعور بعدم الاطمئنان والقلق، والسبيل الوحيد لتهدئة ذلك في مولود العنزة هو أن يشعر بأنه محاط بالحب والإعجاب الدائم.

يحمل مولود برج العنزة دائماً المشاعر الطبيعية لعائلته وأصدقائه، وذلك بفضل طبيعته الحساسة، فهو دائماً يشعر بما يشعرون به، ويحاول أن يعاونهم في حل مشاكلهم.

القلق والتوتر يمثلان مشكلة حقيقة أمام مولود برج العنزة مع الأصدقاء والعائلة، فمن أتفه الأسباب يمكن أن تتحول المواقف إلى مشاكل كبيرة، إلا أنه بالرغم من إثارته للمشاكل.

يحمل مولود برج العنزة المبادرة دائماً لحل جميع الخلافات، ويعتبر أيضاً بمثابة الصديق المثالي. [1]

مولود برج العنزة مبدع دائماً في الأمور المتعلقة بالفنون المختلفة كالرقص، والموسيقى، والتأليف، وكتابة القصائد الشعرية، ونجاح مولود برج العنزة يسير بخطى بطيئة.

ولكنه من المؤكد قادر على إيجاد حلول فعالة دائماً عندما تتأزم الأمور، لا يحب أن يكون مقيداً بروتين العمل ومواعيد العمل الصارمة، هو شخص منظم أيضاً في أموره المادية.

ولا يبحث عن تحقيق أموال طائلة، فالأموال لا تعني له الكثير بقدر ما يعنيه وجود مساحة كافية من الحرية للإبداع مع ضرورة وجوده في المكان المناسب. [2]

تشمل الأبراج المتوافقة مع برج الخروف الصيني كل من: برج أرنب، وبرج الحصان، وبرج خنزير.

كل من برجي الخروف والأرنب غير أنانيين، حتى يتمكنوا من التفكير في بعضهم بعضاً، حتى عند مواجهة الخلافات، مما يساعدهم على أن يصبحوا زوجين جيدين.

لدى معظم برج الخروف خطط واضحة عند القيام بالأشياء، ويصادف أن يكون برج الحصان نفس الرؤية، بالنسبة للخروف والخنزير، لديهم اهتمامات مشتركة بالطعام، ومن السهل عليهم أن يعيشوا حياة متناغمة. [1]

بينما لا يتوافق مع كل من الأبراج: برج الثور، وبرج النمر، وبرج الكلب.

الأشخاص الذين ولدوا في عام الخروف لديهم لغة أقل شيوعاً مع علامات الأبراج الثلاثة، وبالتالي قد لا يشكلون رابطاً جيداً مع بعضهم بعضاً.

نظراً لأن برج الثور مشغول دائماً في العمل، فقد يتم تجاهل مشاعر برج الخروف، بينما لا يستطيع برج النمر تقديم الدعم لبرج الخروف في الوقت المناسب، كما أنه من الصعب قليلاً على برج الخروف التواصل بشكل فعّال مع الكلب. [1]

يعاني مواليد برج الخروف الصيني من عدة نقاط ضعف وصفات سلبية من ضمنها أنه شخصية سلبية، مترددة، غير عملية، وأحياناً عنيدة. [1]

برج الخروف الصيني يتكل على الآخرين، ناكر للجميل، يتبع ملذاته، متردد، ليس موضع ثقة، في حين أن له بعض الإيجابيات، وفي المقابل فهو مبتكر، فني، مثقف، لطيف، ودود، حساس، ذكي. [1] [2]

من أكثر الشخصيات المشهورة العربية والعالمية التي تنتمي لبرج الخروف الصيني، ما يأتي:

جبران خليل جبران.

ألبرتو مورافيا.

جراهام بل.

بوشكين.

جين أوستين.

رودلف فالنتينو.

بوريس بيكر.

الملك جورج السادس.

ميخائيل جورباتشوف.

موسوليني.

بالزاك.

سيمون دي بوفوار.

تشارلز ديكسون.

بيل جيتس.

كاثرين دينوف.

جوني هوليداي.

ختاماً، بعد أن تعرفت معنا على أهم صفات برج الخروف الصيني، وكذلك مميزاته وعيوبه ودرجات توافقه مع الأبراج الأخرى ونقاط ضعفه وأبرز المشاهير من العالم العربي والعالم الذين ينتمون إليه، يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عن صفات الأبراج والتوافقات بينها من خلال متابعة قسم الأبراج على ليالينا.

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