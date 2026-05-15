برج جب الفرعوني هو البرج الرابع في تصنيف الأبراج وفقاً للتقويم الفرعوني للمصريين القدامى، والمكون من اثني عشر برجاً فلكياً، حيث إن أقدم أبراج في العالم وهي الأبراج الفرعونية فما هي خصائص وصفات مواليد برج جب الفرعوني؟ وما مدى توافقه مع غيره من الأبراج.

برج جب الفرعوني (Geb) هو البرج الرابع في ترتيب الأبراج الفرعونية، وهو يضم مواليد الفترات ما بين 12-28 فبراير، و20 -31 أغسطس، جيب أو جب وهو إله الأرض والنباتات والمعادن كثيراً ما تم تصويره على هيئة إوزة.

وحيث يعتبر الفراعنة أول من وضع تقويم الأبراج، ومنهم انتقل هذا العلم للعالم كله، فإنهم يتميزون بطريقة تقويمهم التي تضم أكثر من فترة واحدة لكل برج.

الفراعنة كانوا متقدمين جداً في علوم الفلك، ومنه انتقلوا إلى الاهتمام بعلم الأبراج.

قام الكهنة بتقسيم أيام العام على مدار السنة إلى اثني عشر برجاً فرعونياً، عامة الشعب أثناء عهد الفراعنة كانوا يعلمون الأبراج.

لكل برج فلكي صفاته الخاصة به، والتي يتمتع بها مواليد هذا البرج، ويتميزون من خلالها عن مواليد الأبراج الأخرى، إذ يتمتع مواليد هذه الفترات وهم أصحاب برج جيب الفرعوني بعدة صفات سنقوم بإيجازها في هذا البند، كما أن لهذا البرج ما يقابله في الأبراج الغربية وهو برج السرطان، أما عن الكواكب فهي الشمس والقمر. [1] [2]

يؤكد علماء الفلك الفرعوني أن الفراعنة قسموا العام إلى اثني عشر برجاً فلكياً، كل برج فلكي فرعوني كتب عليه نقوش عن مواصفاته، وهنا سنتعرف بشكل مفصل عن صفات مواليد هذا البرج وخصائصه، إليكِ سيدتي صفات برج جيب الفرعوني:

يحب الوحدة وقضاء الوقت منعزلاً.

قليل الكلام، ويختار الكلمات المناسبة والدقيقة.

نشاطاته قليلة ولكنها فعالة.

لا يتردد في مساعدة المقربين منه.

هم يعشقون الطبيعة بشكل كبير، ويأخذون قراراتهم بمشاعرهم وهم يهتمون بالعالم من حولهم والتغييرات التي تحدث بالعالم بأكمله بشكل كبير.

هم أشخاص طيبون وعاطفيون للغاية، يميلون إلى الاهتمام بالآخرين، يميلون أيضا إلى الانطواء والاستمتاع بقضاء الوقت بمفردهم.

يتعاطفون بقوة مع مشاعر الآخرين، والتي قد تكون صعبة عليهم في بعض الأحيان إذا كان هناك الكثير من السلبية في عالمهم؛ لأنها تنعكس عليهم بشدة.

هم نوع من البشر نحتاج إليه دائماً، ومن المعروف عنهم أنهم يفكرون قبل أن يتحدثوا أو يتصرفوا ويقومون بدراسة كل الخيارات المتاحة أمامهم قبل أي قرار، بسبب معاناتهم من الوسواس وخوفهم من ارتكاب الأخطاء.

لديهم ذاكرة قوية، لذلك لا ينسون تصرفات الآخرين تجاههم، وهو ما سيؤثر ذلك على تصرفاتهم تجاه الآخرين في المستقبل.

يتوافق مواليد برج جيب الفرعوني مع كل من مواليد برج سات وبرج حورس الفرعوني. [1]

وهنا نود الإشارة لأهمية التوافق ومعرفته بين الأبراج، فقد حظي هذا المفهوم باهتمام كل الأبراج عبر التاريخ، لصلته الوثيقة بعالم العلاقات والزواج واختيار شريك الحياة، وحتى تلك العلاقات المرتبطة بالعمل والأصدقاء، لا بد وأن التوافقات تساعدكِ في تحديد علاقاتكِ وتوخي الحذر مع علاقات أخرى، خاصة عندما نشير إلى علاقات أساسية في الحياة كالزوج أو الأهل.

برج جيب الفرعوني برج له صفاته الخاصة، والتي يتمتع بها ويختلف بسببها عن غيره من الأبراج الأخرى.