يامال يتلقى تهديداً من كاتس

يامال يتلقى تهديداً من كاتستلقى نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، لامين يامال، تهديداً مباشراً من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عقب تلويحه بعلم فلسطين خلال احتفالات الفريق الكتالوني بلقب "الليغا"، الذي حققه للمرة الـ29 في تاريخه.

وكان لامين جمال (18 عاماً) قد رفع علم فلسطين خلال وجوده داخل الحافلة المكشوفة التي جابت مدينة برشلونة برفقة زملائه في الفريق، قبل أن ينشر لقطات من الاحتفال بما فيها صورة تلويحه بالعلم في حسابه على "إنستغرام".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، أن يسرائيل كاتس هاجم لامين يامال بشكل مباشر، لأنه رفع علم فلسطين أثناء احتفالات نجوم برشلونة بلقب "الليغا"، بل وصل الأمر إلى تهديد المهاجم، بقوله: "لقد اختار لامين يامال التحريض علينا ونشر الكراهية، ولن أصمت أمام التحريض على إسرائيل واليهود"، على حد زعمه.

وأضاف كاتس: "أتوقع من نادٍ كبير ومحترم مثل برشلونة أن يتبرأ من هذه الأمور، وأن يوضح بجلاء لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض على الإرهاب ودعمه"، وفقاً لزعمه، رغم أن الصحيفة عادت إلى التذكير بالتصريحات، التي أطلقها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن يامال، عندما قال رداً على أسئلة خلال مؤتمر صحافي إن "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين".

دعم إسباني لنجم برشلونة

ولقي تصرف لامين جمال مباركة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي جدد موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وذلك في تعليقه على الجدل الذي أثاره جوهرة برشلونة.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس رداً على سؤال بشأن رفع لامين جمال للعلم الفلسطيني: "إن فلسطين تملك كل الحق في الوجود"، مذكراً أن بلاده سبق لها الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

وأدان سانشيز "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة، كما رفض الاستيطان في الضفة الغربية ووصفه بأنه "احتلال غير قانوني".

في الأثناء، أشاد غابرييل روفيان النائب عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني في البرلمان الإسباني، بالتأثير الإيجابي الذي أحدثه نجم برشلونة الشاب برفعه العلم الفلسطيني.

ونشر روفيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "يمتلك لامين جمال 42 مليون متابع على إنستغرام، وله تأثير هائل على ملايين الأشخاص الآخرين حول العالم".

وأضاف: "ربما انتقل بعض هؤلاء اليوم من حالة اللامبالاة إلى التنديد بالإبادة الجماعية في غزة، فقط لأنه رفع علم فلسطين".

وختم روفيان: "سواء أعجب ذلك البعض أم لم يعجبهم، فلنحتفِ بذلك. لقد أحسن لامين صنعاً".