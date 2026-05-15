القابضة الغذائية ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الأضحى

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 01:07 صباحاً - محمد أحمد_ أعلنت وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكثيف استعداداتها بجميع القطاعات والشركات التابعة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، أن خطة الاستعدادات تتضمن تشغيل غرفة عمليات مركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، لمتابعة معدلات ضخ السلع الغذائية والتأكد من انتظام الإمدادات بكافة المنافذ، إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق.

وأشار إلى زيادة معدلات طرح اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ونبه ناجي إلى أن جميع الشركات التابعة للقابضة الغذائية تعمل وفق خطة تشغيل مكثفة تشمل المتابعة اليومية لحركة تداول السلع داخل المخازن والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع سرعة إعادة ضخ الكميات المسحوبة أولًا بأول، لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فترة العيد.

وأضاف أن الشركة تواصل التنسيق المستمر مع مديريات التموين بالمحافظات وغرف العمليات المركزية، لضمان توافر السلع ومتابعة الأسواق على مدار الساعة.

ولفت ناجي إلى أن خطة الاستعدادات تشمل التوسع في إقامة معارض «أهلًا بالعيد»، وزيادة عدد المنافذ المتحركة والثابتة، إلى جانب تعزيز المعروض من منتجات الشركات التابعة، ومنها الزيوت والسمن والسكر والمكرونة والأرز والأسماك ومنتجات اللحوم، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

وأكد أنه تم توجيه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعتين للشركة بتكثيف عمليات الإمداد اليومي للمنافذ التموينية، موضحًا أن أكثر من 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة يتم دعمها بشكل مستمر بالسلع الأساسية ومنتجات العيد، إلى جانب نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل مشروع «جمعيتي» وبدالي التموين وفروع «كاري أون»، بما يضمن وصول السلع والدعم إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة لمتابعة انتظام عمليات الضخ والصرف، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

