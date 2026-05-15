باسل رحمي: دعم تسويق الأثاث الدمياطي واستيعاب فرص عمل جديدة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 01:07 صباحاً - دوت الخليج_ افتتح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، معرض «أوكازيون» للأثاث، الذي تنظمه شعبة الأثاث بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة دمياط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وعدد من مسؤولي المحافظة والغرفة التجارية والجهاز.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود الدولة لدعم الحرف والصناعات الوطنية والتكتلات الإنتاجية، والعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات المتميزة التي تشتهر بها مختلف محافظات الجمهورية.

ويقام المعرض بقاعة «مشاريع مصر» بطريق صلاح سالم بالقاهرة خلال الفترة من 14 مايو وحتى 25 مايو الجاري، وذلك في ضوء النجاح الكبير الذي حققته المعارض المماثلة المتخصصة في الأثاث الدمياطي، والتي ساهمت في توفير احتياجات سكان العاصمة باعتباره بديلاً مميزًا للمنتجات المستوردة.

وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن تفعيل مختلف أوجه التعاون مع محافظة دمياط والغرفة التجارية بالمحافظة، لإتاحة الدعم التمويلي والفني والتسويقي لأصحاب مشروعات وورش الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة، إلى جانب تسهيل مشاركتهم في المعارض المتخصصة، بما يمكنهم من التوسع في الأسواق وتطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها، وزيادة قدرة قطاع الأثاث بدمياط على استيعاب المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأضاف رحمي، خلال افتتاح المعرض، أن «أوكازيون» للأثاث تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بمشاركة 84 عارضًا من أبناء دمياط، بينهم عدد كبير من عملاء الجهاز، مشيرًا إلى أن المعرض يستهدف تلبية احتياجات وأذواق الجمهور في القاهرة الكبرى الباحث عن اقتناء الأثاث الدمياطي ذائع الصيت، بما يسهل على المواطنين شراء المنتجات دون الحاجة إلى السفر لدمياط، مؤكدًا أن المعرض يمثل خدمة تسويقية فعالة تعود بفائدة مباشرة على أصحاب مشروعات الأثاث.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي أن محافظة دمياط تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الأثاث باعتبارها من أهم الصناعات التي تشتهر بها المحافظة وتمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والغرفة التجارية بدمياط في دعم أصحاب المشروعات وتوفير الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية التي تسهم في تطوير قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق.

وأضاف محافظ دمياط أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف فتح آفاق تسويقية جديدة أمام المنتجات المحلية المتميزة، وفي مقدمتها الأثاث الدمياطي المعروف بجودته العالية وتصميماته المتنوعة، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم منتجات بأسعار تنافسية، إلى جانب دعم الورش والمصانع المحلية وتشجيعها على زيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن التعاون مع محافظة دمياط في مجال دعم صناعة الأثاث يمثل ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، نظرًا لتلاقي خطط الجانبين الهادفة إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما التكتلات الإنتاجية كثيفة العمالة التي تضم أعدادًا كبيرة من المهرة والحرفيين.

من جانبه، أكد محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن المعروضات المشاركة في معرض «أوكازيون» للأثاث تعكس تميز الصناعة الدمياطية وقدرتها على مواكبة الذوق العالمي، خاصة في تصميمات «المودرن» و«النيو كلاسيك».

وأضاف أن الغرفة التجارية تستهدف دعم تسويق منتجات الأثاث وخروجها من دمياط إلى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن تنوع المعارض يمثل دعمًا مهمًا لأصحاب مشروعات الأثاث كثيفة العمالة، لما يوفره من فرص للحفاظ على استمرارية أعمالهم وزيادة قدرتهم على التوسع واستيعاب المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي.

وقال هاني الحجري، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إن النسخة الأولى من معرض «أوكازيون»، المقامة بمشاركة جهاز تنمية المشروعات، تمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وفتح فرص تسويقية جديدة أمامهم، مشيرًا إلى أن عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات أسهمت في تنوع المعروضات، خاصة مع طرح موديلات 2026 ومشاركة عارضين للمرة الأولى.

وأكد أن هذه النسخة لن تكون الأخيرة، موضحًا استمرار العمل المشترك بين الغرفة التجارية بدمياط والجهاز على تطوير الفعاليات وتنويع الفرص التسويقية، بما يحقق استفادة أكبر للعارضين ويدعم نمو مشروعاتهم.

