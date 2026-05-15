نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يشدد على سرعة استكمال المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 01:07 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة جهودها في مختلف المحافظات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال المشروعات الجارية، مع متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات الصحية والتعليمية، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا كذلك إلى أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض الحرص على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التطوير والخدمات بمحافظة البحيرة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا حول الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2025-2026، والتي تشمل تنفيذ 242 مشروعًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن إلى 73% في قطاعات الطرق والنقل والمواصلات، والتنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الخدمات المحلية والمجتمعية وتحسين البيئة وغيرها من القطاعات، مستعرضة بالتفصيل أبرز وأهم أعمال التطوير والمشروعات التي تشهدها المحافظة حاليًا.

وأشارت محافظ البحيرة إلى عدد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، من بينها تنفيذ طريق كاجو بمركز حوش عيسى، الرابط بين طريق الهيئة والمنطقة الصناعية بالطرانة، وتنفيذ طريق الشركات بمركز إدكو، بالإضافة إلى تطوير وتحجير كورنيش ترعة الحاجر بمركز أبو المطامير، بجانب إنشاء موقف عمومي بمركز ومدينة أبو حمص، وإنشاء موقف عمومي آخر بمركز ومدينة حوش عيسى، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وفيما يتعلق بإجراءات الترشيد الحكومي بالمحافظة، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أنه تم تعميم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، حيث جرى التوجيه بخفض استهلاك البنزين بنسبة 30%، والكهرباء بنسبة 15%، في جميع الهيئات والجهات التابعة للمحافظة، فضلًا عن تشكيل لجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعّال.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وخلال الاجتماع، تناولت محافظ البحيرة مقترحات لتنمية الموارد المرتبطة بالمشروعات الحالية داخل المحافظة، مع استعراض الوضع التشغيلي والمالي لتلك المشروعات، كما سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمناطق المختلفة في المحافظة.

كما استعرضت محافظ البحيرة الموقف الحالي لمنظومة النظافة بالمحافظة، مشيرة إلى كمية المخلفات التي تم رفعها من المقالب العشوائية، وعددها 15 مقلبًا بمراكز ومدن المحافظة، لافتة إلى وجود نقطة تجميع بمركز إيتاي البارود بطاقة 2000 طن، ونقطة تجميع أخرى بمركز أبو حمص بطاقة 150 طنًا، إلى جانب المحطة الوسيطة بكفر الدوار بطاقة 500 طن.

وفيما يخص الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المشروع القومي بمحافظة البحيرة يشمل 3915 مشروعًا، وبنسب تنفيذ متقدمة، حيث تغطي هذه المشروعات 6 مراكز يستفيد منها نحو 3.7 مليون نسمة.

كما عرضت محافظ البحيرة رؤية شاملة للمخطط التنموي الخاص بإعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، لما تتمتع به من ميزات فريدة، موضحة أن المخطط يشمل تطوير تكتلات اقتصادية مثل صناعة السجاد اليدوي وشبك الصيد، إلى جانب الميناء وورش صناعة السفن، فضلًا عن تطوير المسار والممشى السياحي، وتنظيم الرحلات النيلية التي تربط مرسى رشيد بقناطر وقصر إدفينا الأثري.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر أن مشروع تطوير مدينة رشيد سياحيًا يُعد نموذجًا متكاملًا يمزج بين الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة أنها تعد من أغنى المدن المصرية بالمباني الإسلامية، مشيرة إلى أن محاور خطة إحياء المدينة تشمل حصر وتصنيف المباني الأثرية، وتطوير الواجهة المطلة على النيل، وإعادة إحياء تلك المباني مع الحفاظ على طابعها المعماري الأثري، بالإضافة إلى إنعاش الحرف اليدوية والتراث غير المادي.

كما تطرقت محافظ البحيرة إلى الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى الأسبوع الأول من مايو 2026، موضحة أن نسبة الإنجاز تجاوزت 90%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي يشدد على سرعة استكمال المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.