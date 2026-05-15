برج جب الفرعوني

برج جب الفرعوني

القابضة الغذائية ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الأضحى

القابضة الغذائية ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الأضحى

مدبولي يشدد على سرعة استكمال المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات

مدبولي يشدد على سرعة استكمال المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات

د. محمد عوض: تطوير منظومة الجودة أداة رئيسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز التنافسية

د. محمد عوض: تطوير منظومة الجودة أداة رئيسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز التنافسية

باسل رحمي: دعم تسويق الأثاث الدمياطي واستيعاب فرص عمل جديدة

باسل رحمي: دعم تسويق الأثاث الدمياطي واستيعاب فرص عمل جديدة

مصر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك

مصر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك

نائب رئيس الوزراء: ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة

نائب رئيس الوزراء: ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة

غدا.. معتمد جمال وعمر جابر يعقدون المؤتمر الصحفي للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

غدا.. معتمد جمال وعمر جابر يعقدون المؤتمر الصحفي للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

يامال يتلقى تهديداً من كاتس

يامال يتلقى تهديداً من كاتس

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : لن تُصدّقوا.. هذه الفاكهة تُحارب سرطان المعدة!

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : لن تُصدّقوا.. هذه الفاكهة تُحارب سرطان المعدة!

أخبار اليمن : لن تُصدّقوا.. هذه الفاكهة تُحارب سرطان المعدة!

دوت الخليج -
لن تُصدّقوا.. هذه الفاكهة تُحارب سرطان المعدة!
أظهرت دراسة علميّة حديثة أنّ عصير فاكهة النوني والتي تعرف علميًّا باسم Morinda citrifolia، قد يثبط نموّ خلايا سرطان المعدة.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أنّ العديد من الأبحاث أشارت إلى فوائد نبات النوني أو Morinda citrifolia على الصحة، لذا قرّروا دراسة تأثير عصير هذا النبات على خلايا سرطان المعدة عند فئران التجارب.

وأظهرت النتائج أنّ العصير يقلل من حيوية الخلايا السرطانية، ويثبط تكاثرها وهجرتها، كما أبطأ من تقدم الورم في الفئران.

كما بينت الأبحاث أنّ عصير هذه الفاكهة يحفّز الموت الحديدي للخلايا أو ما يعرف بـFerroptosis، وهو نوع من موت الخلايا يرتبط بتراكم الحديد، وأكسدة الدهون، وتلف الأغشية الخلوية، إذ تجرى دراسات لاستخدام هذا النوع من موت الخلايا لمعالجة الأورام.

وأوضح الباحثون أنّ هذا التأثير لعصير الفاكهة يرتبط ببعض المواد الموجودة فيه مثل الفلافونويدات، ومنها أبيجينين، ونارينجينين، وكوركومول، وتأثيرها على مسارات الإشارات التي تتحكم بصحة الخلايا.

ويُشار إلى أنّ Morinda citrifolia هي فاكهة فصلية تزرع في جنوب شرق آسيا وأستراليا وفي العديد من المناطق الاستوائية، واستخدمت قديمًا في الطبّ الشعبي، كما تستخدم في تصنيع مكملات غذائية على شكل عصائر أو كبسولات دوائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لن تُصدّقوا.. هذه الفاكهة تُحارب سرطان المعدة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق