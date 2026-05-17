الزمالك يضمن مليوني دولار رغم خسارة لقب الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 01:24 صباحاً -

ضمن نادي الزمالك وصيف بطولة كأس الكونفدرالية الحصول على 2 مليون دولار، أي قرابة 100 مليون جنيه مصري، رغم فقدان لقب البطولة القارية عقب الخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري 8-7 في إياب نهائي الكونفدرالية، فيما ضمن الفريق الجزائري الحصول على 4 ملايين دولار، جائزة البطل.

وفاز الزمالك بهدف نظيف في إياب نهائي الكونفدرالية، ليتعادل مع اتحاد العاصمة في مجموع اللقائين بعدما خسر مباراة الذهاب بنفس النتيجة، قبل أن يخسر بنتيجة 8-7 بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي خاض به الأبيض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : المهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.