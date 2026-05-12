برج الحمل كأي برج آخر يتوافق مع بعض الأبراج بشكل أكبر في بناء العلاقات سواء الصداقة أو العلاقات العاطفية، في حين يجد أصحابه نفور مع أبراج أخرى، بالنسبة لبرج الحمل في الصداقة فهناك مجموعة من الأبراج التي يكوّن معها صداقات قوية ومميزة.

يتوافق برج الحمل في الصداقة مع مجموعة من الأبراج، إليك أهم الأبراج التي تتوافق مع رجل الحمل وامرأته:

توافق برج الحمل مع الميزان:

يعتبر أفضل توافق من حيث الصداقة لبرج الحمل هو الميزان، يأتي الميزان مع الموازنة بين الأمور الإيجابية والسلبية، إذ يمكن للميزان أن يساعد الحمل في إيجاد طريقة لترويض الأفكار الجامحة والخيالية إلى شيء واقعي يمكن تنفيذها، بالمقابل فإن روح المغامرة لدى الحمل تساعد الميزان وتدفعه للجرأة في استغلال الفرص، وتكون طاقة الحمل في الجرأة والقوة وعدم الخوف متعة وتوازن بالنسبة للميزان الثابت والعقلاني. [1]

توافق برج الحمل مع الجوزاء:

بسبب تقارب شخصية برج الحمل والميزان يجد أصحاب هذان البرجان التوازن في صداقتهما، إذ تجمع بينهما حب المغامرة والمتعة والتفاؤل، كما أن برج الحمل يبحث عن الصديق الحقيقي لذا فإن جاذبية وعفوية برج الجوزاء تجعله ذلك الصديق الممتع في معظم الأوقات، كما أن التشابه بين أنماط حياة البرجان تجعل من صداقتهما علاقة مميزة ومريحة.

توافق برج الحمل مع الأسد:

هناك تشابه بين برج الحمل في العمل والأسد مما يجعل التوافق في الصداقة كبير بينهما، ويأتي هذا التوافق نتيجة لكونهما من الأبراج الطموحة والمحبة للإنجاز وتحقيق الأهداف، إلى جانب الجرأة والسعي لتحقيق التميز والتألق ولكنهما يتجنبان المنافسة التي قد تؤدي إلى النفور بينهما.

توافق برج الحمل مع العقرب:

يتشابه برج العقرب مع الحمل بالعاطفية والقوة، لذا فإن الصداقة بين البرجين لن تكون مملة إطلاقاً، إذ تجمع بينهما الصداقة المليئة بالأنشطة الحيوية والمجازفة الكبيرة، مما يجعل الأوقات التي يمضيها الأصدقاء مع بعضهم قمة في المتعة. [2]

وبالنسبة للمرأة الحمل فإنها تتوافق في الصداقة مع مجموعة من الأبراج، إليك الأبراج التي تتوافق مع صفات الحمل:

المرأة الحمل مع الحمل: لما أن النساء من نفس البرج ستتشابه في صفاتها فإن اجتماع هذه الصفات معاً تجعل بينهما توافق كبير وصداقة متينة، إذ تجد العلاقة بينهما طريقها إلى الراحة والصدق والمتعة والتفاهم والانسجام والإخلاص والمحبة.

المرأة الحمل مع القوس: تجمع الصداقة المليئة بالإثارة والمتعة بسبب حب المغامرة بين نساء هذان البرجان، وبسبب الوفاق الكبير بينهما فإن المرأة الحمل تجد المرأة القوس هي أفضل صديقة لها وتشكلان معاً ثنائي مميز بسبب التوازن بين صفاتهما في العلاقة.

المرأة الحمل مع الدلو: من أفضل الصديقات لامرأة برج الحمل هي المرأة الدلو، وذلك لأنهما تساندان بعضهما البعض وتعاون كل واحدة منهم الأخرى في أمور الحياة، كما يسود الاحترام والتفاهم والمحبة في صداقتهما، وتزيد من طريقة كل منهما في الوقوف إلى جانب الأخرى ومساعدة الآخرين من متانة وقوة الصداقة.

وفي صدد الحديث عن مولود الحمل في الصداقة إليك أهم صفاته:

من هوايات برج الحمل أنه شخصية محبة للمغامرة والاستكشاف والإثارة والقيام بأنشطة جديدة وممتعة.

الحمل شخص نشيط ومثابر.

يحب التحدي ويناقش بجرأة ويتحدى في النقاش بقوة.

يكره الظلم والظالمين لذا فهو يحب مساعدة الآخرين ويقف بجرأة في وجه الظلم.

شخصية وديعة جداً وهادئة وطيبة القلب وذات طباع حسنة، وغالباً ما يكون مبتسم الوجه ومريح لمن يراه.

يمتلك شخصية قوية ومثالية في ذات الوقت، أي أنه لا يستخد أي أساليب ملتوية كي يحقق أهدافه.

إنسان عفوي جداً كما أنه إنساني وذلك طبيعي كونه يحب مساعدة الآخرين ويشعر بهم ويواجه الظلم.

لديه براءة الأطفال ويمكن أن يتشابه في ميوله مع الأطفال، ولكن برج الحمل عند الغضب يتحول إلى شخص آخر لا يمكن السيطرة عليه.

يجمع برج الحمل في صفاته الكثير من مقومات الصداقة الحقيقية، لذا فإن من يتوافق مع برج الحمل في الصداقة وبناء العلاقات هم أبراج محظوظة بهذا الصديق الشجاع والمحب والعفوي.

