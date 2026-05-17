بركلات الترجيح.. اتحاد العاصمة يتوج بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك 8 - 7

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 12:30 صباحاً - حصد فريق اتحاد العاصمة الجزائرى لقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 8 - 7 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب أنتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، وحسم الزمالك مباراة الإياب بالفوز بهدف، لتصبح نتيجة المباراتين 1 - 1 ويتم الاحتكام لركلات الترجيح التى حسمت الفائز باللقب.

تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.

الزمالك يخسر بهدف فى الذهاب

وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم على استاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف دون رد.