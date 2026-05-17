الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يتابع تطوير منظومة الأداء الاقتصادي

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 مايو 2026 12:13 صباحاً - عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات قطاع الأداء الاقتصادي، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء، والوقوف على مستجدات خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

يأتي ذاللك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة الجهات التابعة للوزارة بشأن تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمختلف القطاعات.

وأكد الدكتور عوض أهمية الاستمرار في تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز الخدمات، مشددًا على ضرورة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية ودعم التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة.

كما تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتعزيز أدوات المتابعة والتقييم، بما يدعم جهود الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بجهود فرق العمل، مؤكدًا استمرار دعم خطط التطوير والتحديث بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة وجاذبية للاستثمار.

