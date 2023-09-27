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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. العاملون في هذه المهن لن تجدد إقامتهم وسيتم ترحيلهم من السعودية في هذا الموعد.. تسعى المملكة العربية السعودية نحو خطوات عدة تخص كل من يقيم فيها، إذ تسعى الدولة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هناك إلى تقنين وضع كل من تواجد على أرضها، ومن هم دون ذلك لن يصبح وجودهم شرعيًا داخل البلاد.

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تتابع الفجر آخر مستجدات ما يدور من تساؤلات بين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حول: "من هم العاملون في هذه المهن التي لن تجدد إقامتهم وسيتم ترحيلهم من السعودية، وما الموعد؟

بدء توطين مهن جديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن بدء توطين مهن جديدة في منافذ البيع وذلك في سبعة أنشطة اقتصادية وسوف تبدأ المرحلة الأولى في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي بدء توطين مهن جديدة، استمرارًا للجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى توفير بيئة عمل تساعد على تحفيز كلا من المواطنات والمواطنين وتعزيز مشاركتهم في التطوير الاقتصادي مساهمتهم في سوق العمل. التي تتعلق ببيع معدات ومواد التغليف، منافذ بيع لوازم الصيد والرحلات، منافذ بيع العربات الكهربائية ومعدات التموين، بالإضافة إلى بيع أجهزة تنقية المياه ومعدات الملاحة، كذلك منافذ بيع المصاعد، أيضًا منافذ بيع أدوات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى منافذ بيع العشب الصناعي.

مهن تشرع المملكة في توطينها

ومن أبرز المهن التي تشرع المملكة العربية السعودية في توطينها، المهن التي لها علاقة بأنشطة:

مهن تشرع المملكة في توطينها

مدير فرع.

أمين صندوق.

مشرف.

خدمة عملاء.

محاسب عملاء وزبائن.

وبالتالي فإنه جراء هذا التوطين، سوف يتم توفير نحو 12 ألف فرصة عمل للمواطنين من الجنسين.

لماذا توطين هذه المهن؟

توطين تلك المنافذ خاصة في هذه الأنشطة يأتي في إطار تعاون كلا من وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة السعودية، بينما تعاونت وزارة التجارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات القياسية والجودة من أجل توطين منافذ خدمة الفحص الدوري للسيارات هذا يشمل مرحلتين: المرحلة الأولى تكون بنسبة 50٪ بينما المرحلة الثانية تكون بنسبة 100٪.

مهن تشرع المملكة في توطينها في المرحلة الأولى

مساعد مدير.

مشرف مالي.

مدير موقع.

مشرف موقع.

فني فحص.

رئيس مسار.

فني صيانة.

مساعد فني فحص.

مدخل بيانات وفني استعلامات.

أيضًا مدير جودة.

وسوف يوفر هذا التوطين أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين، وبالتالي سوف يتم توظيف عدد هائل من السعوديين.

لماذا اختارت المملكة هذه المهن من أجل التوطين؟

أكدت الوزارة على تقديم حزمة من الدعم والتحفيز من أجل مساندة مؤسسات القطاع الخاص من أجل العمل على توظيف السعوديين تشمل ما يلي:

عملية جذب العاملين والبحث عن الأشخاص المناسبين.

دعم عملية الاستمرار الوظيفي.

خدمة دعم التأهيل والتدريب وكذلك طرق الاستفادة من جميع برامج دعم وتعزيز التوطين التي أتاحتها المنظومة.

وبرامج التوظيف من خلال صندوق التنمية البشرية.

يذكر أن الوزارة قد أصدرت دليلًا استرشاديًا يوضح من خلاله كافة التفاصيل التي تتعلق توطين منافذ البيع وذلك في سبعة أنشطة ودليلًا استرشاديًا آخر يوضح جميع تفاصيل توطين الفحص الدوري للسيارات وطريقة تنفيذه وقد شددت الوزارة على ضرورة تطبيق الشروط والأحكام لتجنب العقوبات التي سوف يتم تطبيقها في حق الأشخاص المخالفين.

الموارد البشرية

مبلغ دعم توطين المهن

يتراوح مبلغ دعم التوطين ما بين 30٪ حتى 50٪ ذلك من الراتب الشهري بحد أقصى يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، لكن لا بد أن تكون الوظيفة من الوظائف التابعة لبرنامج التوطين.

التسجيل في توطين المهن

يتم التسجيل في برنامج التوطين من خلال تسجيل الدخول إلى حساب المفوض الرسمي للمنشأة، ثم انقر على برامجنا، من القائمة المنسدلة أمامك اضغط بعد ذلك على توطين، ثم انقر على طلبات دعم الأجور. ما هو الفرق بين التوطين والسعودة؟

السعودة أو التوطين هما عبارة عن مصطلح واحد يقصد به توظيف السعوديين مكان الوافدين في العديد من الوظائف داخل القطاع الخاص، وقد بدأت أول مرحلة من مراحل التوطين عام 1975 حيث يوجد ثلاث موظفين من العمالة الوافدة مقابل موظف سعودي واحد.

إذًا من هم العاملون وما المهن التي لن يتم تجديد الإقامة لأصحابها وسيتم ترحيلهم من السعودية؟

إن المملكة كنظام تسعى لأن تطبيق برنامج متكامل، يحدد سبب ودواعي إقامة أي فرد على أراضيها، وهذا بحكم أنها بلاد الحرمين في المقام الأول، إذ أنها وجهة أولى للعديد من الفئات، كما أن وضعها الاقتصادي يجعلها في حاجة دوما إلى عمالة أجنبية، ما حتَّم عليها تطبيق التوطين؛ من أجل استغلال وجود أبنائها في كافة أنحاء الدولة.

والعاملون الذين لن تجدد إقامتهم وسيتم ترحيلهم من السعودية، هم أولئك الذين لم يشملهم برنامج التوطين ولم يكن لهم وضع مقنن طبقًا للوائح العمل، والذين يصبح وجودهم داخل الدولة تحصيل حاصل، وهذا ما تبحثه المملكة، خلال الفترة القادمة، التي ستجعل من المقيم على أراضيها نشطًا وفعَّالًا، بحكم المرحلة الجديدة التي تدخلها البلاد، والتي ستكون موعد رحيلهم.

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