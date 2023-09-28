نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ايجكس تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء بجميع مدن المملكة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعلن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية AJEXعن فتح باب التوظيف (لكافة المؤهلات) بجميع مدن المملكة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مندوب توصيل شحنات (مقابلات مباشرة – دون موعد).
أماكن العمل:
– جميع مدن المملكة.
مزايا الدوام الكامل كمندوب في ايجكس:
– راتب مجزي لا يقل عن 5،400 ريال.
– عمولة لكل شحنة (يتم تحديدها حسب الإدارة في المخزن المعني).
– تأمين صحي للفرد وعائلته (زوجة وأبناء).
– دوام 8 ساعات 6 أيام في الأسبوع.
– تدرج وظيفي.
– توفير مركبة للاستعمال الخاص وللعمل (بحال تم استعمالها كإستخدام شخصي؛ يتم خصم بدل النقل).
– توفير هاتف للعمل.
– توفير شريحة اتصال وبيانات للعمل.
– توفير زي للعمل.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية (AJEX)، عن فتح باب التوظيف للعمل بفروعها في عدة مدن بمناطق المملكة، مع رواتب ومزايا تنافسية، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مشغل مركز خدمة.
الشروط:
- درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
- لا يشترط الخبرة المسبقة.
- معدل عالي 4 من 5 أو 3 من 4.
- مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية.
الراتب والمميزات:
- راتب شهري 6،000 ريال.
مكان العمل:
- القصيم، حائل، أبها، الباحة، سكاكا، القريات، الهفوف
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن حاجتها للوظائف التالية:
وظيفة مسؤول الموارد البشرية (HR Officer – Tamheer Program) (برنامج تمهير).
٢- وظيفة مطور جافا للخدمات المصغرة (Java Microservices Developer) (الرياض).
٣- وظيفة موظف موارد بشرية (HR Officer) (الرياض).
٤- وظيفة مدير مبيعات المنطقة (Territory Sales Manager) (الرياض، الدمام).
٥- وظيفة مدير إقليم ( تجارة إلكترونية) (Territory Manager – E-commerce) (جدة).
٦- وظيفة تنفيذي تطوير الأعمال (Business Development Executive) (جدة).
٧- وظيفة رئيس تطوير المنتجات (Product Development Director) (الرياض).
٨- وظيفة مشرف العمليات (Operations Supervisor) (جدة).
٩- وظيفة ممثل خدمة العملاء (Customer Service Representative) (الرياض).