نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.