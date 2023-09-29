نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن توفر وظيفة إدارية رجال / نساء بمجال الإعلام الرقمي للعمل بمدينة الرياض، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول الإعلام الرقمي.

الشروط:

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

ملخص المهام الوظيفية:

– إدارة محتوى الموقع الإلكتروني.

– إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والبرید الإلكتروني والقوائم البریدیة.

– ارسال الرسائل النصیة بالدعوات والأخبار والاعلانات والتھنئة، للفئات المستھدفة.

– اتباع العملیات الیومیة وإدارة الذات السیاسات والإجراءات.

موعد التقديم:



– التقديم متاح الآن حيث أنه بدأ يوم الإثنين بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م.



وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى - للعمل بمدينة الرياض - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

- مسؤول الاختبارات.

ملخص المهام الوظيفية:

- تخطیط وإعداد الاختبارات.

- الإعلان عن أنواع الاختبارات المھنیة التي تعقدھا الھیئة، ومواعید فتح التسجیل ونھایة التسجیل، وتواریخ عقد.

- الاختبارات المھنیة للمسجلین المقبولین، وتقدیم ردود على الاستفسارات الواردة من قبل العملاء.

- العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والخبراء والمستشارین لضمان الالتزام بالقواعد العامة للاختبارات.

- المھنیة لتحقیق الھدف العام للاختبارات وبالتوافق مع إرشادات الھیئة.

- إعداد الجداول الزمنیة للاختبارات المھنیة للمرشحین، ووضع خطط للجلوس لكل قاعة اختبار، وتوفیر الأدوات.

- اللازمة لعقد الاختبارات المھنیة.

- التنسیق والتنظیم لعقد الاختبارات المھنیة مع الجھات المتعاقدة مع الھیئة.

وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى - للعمل بمدينة الرياض - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي.

الوظائف الشاغرة:- مسؤول الاختبارات.

ملخص المهام الوظيفية:- تخطیط وإعداد الاختبارات.- الإعلان عن أنواع الاختبارات المھنیة التي تعقدھا الھیئة، ومواعید فتح التسجیل ونھایة التسجیل، وتواریخ عقد.- الاختبارات المھنیة للمسجلین المقبولین، وتقدیم ردود على الاستفسارات الواردة من قبل العملاء.- العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والخبراء والمستشارین لضمان الالتزام بالقواعد العامة للاختبارات.- المھنیة لتحقیق الھدف العام للاختبارات وبالتوافق مع إرشادات الھیئة.- إعداد الجداول الزمنیة للاختبارات المھنیة للمرشحین، ووضع خطط للجلوس لكل قاعة اختبار، وتوفیر الأدوات.- اللازمة لعقد الاختبارات المھنیة.- التنسیق والتنظیم لعقد الاختبارات المھنیة مع الجھات المتعاقدة مع الھیئة.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هي هيئة سعودية مهنية تأسست سنة 1992، وهي مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف عضو. تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتسعى لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة. يقع مقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض، ولها مكاتب تابعة في جدة والدمام.