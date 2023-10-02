مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعلن أسماء الفائزين بجائزته في ‏دورتها الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم، أسماء الفائزين في ‏‎"جائزة الحوار ‏الوطني‎"‎ بدورتها الثالثة، التي بلغت فروعها الأربعة 227 مشاركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامه بمقره في الرياض، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، ‏ونائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري.

وبلغت إجمالي عدد المشاركات في مختلف فروع ‏الجائزة الأربعة 227 مشاركة، تصدرتها مشاركات الأفراد‎‎‏ بـ 140 ‏مشاركة، ‏‎ثم القطاع الحكومي بـ 58 مشاركة، يليها القطاع الخاص بـ 27 مشاركة، وأخيرًا مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة.

وجاءت نتائج المبادرات الفائزة في الفروع الأربعة كالآتي: حصدت مبادرة بوابة كبار المحسنين لمنصة إحسان الجائزة عن فرع ‏المؤسسات الحكومية، وفازت مبادرة المشاريع المستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء عن فرع مؤسسات القطاع الخاص، ونالت مبادرة ركن الحوار الأهلية عن فرع مؤسسات المجتمع المدني، أما الفرع الرابع فقد حصلت على الجائزة مبادرة: هنا طلاب العالم.. التسامح يوحدنا، عن فرع الأفراد تقدم بها عدد من المعلمات وهن: نورا آل سرور، وأريج كاتب، وحنان الحربي، وزكية اللحياني.

وأكد الدكتور الفوزان، أن الإعلام شريك لكل مؤسسات الدولة لإيصال رسالتها للمجتمع، معبرًا عن فخره بما تحققه ‏‎جائزة الحوار ‏الوطني في دورتها الثالثة من نجاح وتقدم للإسهام في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، وكذلك مشاركة وسائل الإعلام في إيصال رسالته السامية، بما يتماشـى مع القفزات النوعية التي تشـهدها المملكة في جميع المجالات؛ وتحقيقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030‏.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، خصـص عددًا من الجوائز (المالية والعينية) التي ستمنح للفائزين خلال الحفل الذي ‏سيقيمه لتكريمهم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض