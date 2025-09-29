العالم اليوم - الأجواء غير صافية.. مؤشرات غامضة خلال استقبال ترامب لنتنياهو

انتم الان تتابعون خبر الأجواء غير صافية.. مؤشرات غامضة خلال استقبال ترامب لنتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين في البيت الأبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث اتفاق ينهي الحرب في غزة.

وذكرت مراسلة "دوت الخليج" أن سيارة واحدة دخلت إلى البيت الأبيض على متنها نتنياهو، على عكس المعتاد، مشيرة إلى أن السيارة لم تكن تحمل أي علم لا أميركي ولا إسرائيلي، حيث بدت وكأنها إحدى سيارات الخدمة السرية.

وأضافت: "كما لم يدخل الصحفيون إلى البيت الأبيض لطرح بعض الأسئلة على نتنياهو وترامب قبل بدء مناقشاتهما، وهو الأمر المعتاد.. هذه مؤشرات على أن الأجواء غير صافية".

كما لاحظ متابعون على منصة "إكس" غياب العلمين الأميركي والإسرائيلي في مدخل البيت الأبيض، إلى جانب غياب حرس الشرف.

وعلّق آخرون على ربطة العنق الأرجوانية، التي كان يضعها ترامب، الذي يظهر في الغالب بربطة عنق حمراء أو زرقاء.

ويقول خبراء إن ربطات العنق الأرجوانية تضفي نوعا من "السلطة والقوة". ويبرز آخرون أن اللون الأرجواني مزيج من الأحمر والأزرق، وقد يرتبط بمحاولة تقريب وجهات النظر، وهو ما يحاول ترامب فعليا القيام به للتوصل إلى اتفاق بشأن حرب غزة.

وأعرب الرئيس الأميركي أثناء وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي للبيت الأبيض عن ثقته البالغة بالتوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "لدى استقبال ترامب لنتنياهو عند مدخل البيت الأبيض، سئل عمّا إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، أجاب بالإيجاب".

وأشار ترامب إلى أنه "واثق جدا" بشأن التوصل لاتفاق، حسب ما نقلت وكالة فرنس برس.

وكشف موقع أكسيوس في وقت سابق أن ترامب "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما الإثنين".