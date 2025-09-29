بث مشترك لأول مرة بين قناتي الأهلى والزمالك لإذاعة لقاء القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 08:28 مساءً - تقوم قناتا الأهلى والزمالك ببث مشترك لأول مرة لإذاعة لقاء القمة 131 بين الأهلى والزمالك المقرر إقامته باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ9 لدورى نايل.

يأتى ذلك كدعوة من إدارة الناديين لنبذ التعصب بين الجماهير، وأن المباراة 90 دقيقة فقط بين اللاعبين تنتهى بصافرة حكم الساحة.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني للأهلى تشكيلة فريقه:

محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

طاقم التحكيم :-

ويقود طاقم حكام إسباني لقاء الليلة، بقيادة سيزار سوتو جرادو (45 سنة)، ومعه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين)، اليخاندرو رويز (حكماً رابعاً)، خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).