العالم اليوم - "أوبن إيه آي" تعلن إجراءات جديدة لحماية المراهقين

انتم الان تتابعون خبر "أوبن إيه آي" تعلن إجراءات جديدة لحماية المراهقين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - طرحت شركة "أوبن إيه آي"، الإثنين، أدوات جديدة للرقابة الأبوية في روبوت المحادثة "شات جي بي تي"، سواء على الويب أو الهاتف المحمول.

وذكرت الشركة، في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الأدوات تتيح للآباء، والمراهقين اختيار تعزيز إجراءات الحماية، عبر ربط الحسابات.

وسيتمكن الآباء من حماية أبنائهم عبر تقليل تعرضهم للمحتوى الحساس، والتحكم في إمكانية احتفاظ "تشات جي بي تي" بسجل المحادثات، وإمكانية استخدام هذه المحادثات في تدريب نماذج "أوبن إيه آي".

وفي حال ملاحظة الأنظمة والمراقبين أي تهديد لسلامة المراهق، يمكن للآباء الاطلاع على المعلومات الضرورية لدعم سلامة الابن، مع إعلامهم في حال فك ارتباط الحسابات.

وجاءت هذه الإجراءات بعد اتهام أبوين لـ"أوبن إيه آي" بأن "تشات جي بي تي" ساعد ابنهما على الانتحار.

وفي الآونة الأخيرة، وبعد ارتباط "تشات جي بي تي" بقضايا انتحار ووفاة، زاد المشرعون الأميركيون، والآباء الضغط على الشركة لتعزيز إجراءات السلامة.

وصرحت الشركة الأميركية، التي تأسست سنة 2015، بأن عدد مستخدمي "تشات جي بي تي" تجاوز 700 مليون مستخدم، مؤكدة أنها تعمل على تطوير النظام للتنبؤ بالعمر، لتيسير تطبيق إجراءات الحماية على حسابات المراهقين.