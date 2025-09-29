العالم اليوم - بمكالمة من واشنطن.. نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة

انتم الان تتابعون خبر بمكالمة من واشنطن.. نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واعتذر عن المساس بسيادة قطر في الهجوم على الدوحة.

وأعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم، وذلك بحسب مصدر مطلع على التفاصيل.

وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نبأ الاعتذار لوكالة رويترز.

وجاء الاتصال برئيس الوزراء القطري في الوقت الذي يجتمع فيه نتنياهو مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بوصول بعثة قطرية رفيعة من الدوحة إلى واشنطن لإتمام الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وهذه الزيارة الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد ذلك.

وأعرب الرئيس الأميركي أثناء وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي للبيت الأبيض عن ثقته البالغة بالتوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "لدى استقبال ترامب لنتنياهو عند مدخل البيت الأبيض، سئل عمّا إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، أجاب بالإيجاب".

وأشار ترامب إلى أنه "واثق جدا" بشأن التوصل لاتفاق، حسب ما نقلت وكالة فرنس برس.

وكشف موقع أكسيوس في وقت سابق أن ترامب "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما الإثنين".