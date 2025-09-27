نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره أوكسير مساء اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء، فيما يحتل فريق أوكسير المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة والخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.