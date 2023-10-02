نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تنمية الصادرات السعودية توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظيفة (لا تشترط الخبرة) لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض.

المسمى الوظيفي:

– اخصائي حلول معوقات.

الشروط:

– سعودي الجنسية.

– حاصل على بكالوريوس في (القانون / العلاقات الدولية) أو ما يعادلها.

– لا تشترط الخبرة (أو خبرة لا تقل عن سنتين).

– معرفة بالأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بالتصدير.

موعد التقديم:



– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/17هـ الموافق 2023/10/02م.

وفي وقت يابق، أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير تحليل الأعمال.2- مدير تطوير صادرات الخدمات.3- المشرف العام على قطاع إعادة التصدير.4- أخصائي أول تحليل الأعمال.5- أخصائي أول علاقات النقل والسياحة.6- أخصائي أول تطوير النقل والسياحة.7- أخصائي أول الأمن السيبراني.

وفي وقت آخر، أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، تعلن عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- استشاري أول قانوني.

الهدف الوظيفي:

- الموظف مسؤول عن أداء الأنشطة اليومية ذات الصلة بإدارة الاستشارات القانونية من خلال تقديم المشورة والتوجيه والدعم للهيئة فيما يتعلق في القضايا أو الاهتمامات القانونية، وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات أو الوثائق القانونية الأخرى، وتوجيه أو إدارة مفاوضات العقود.

المؤهلات والخبرات:

- درجة البكالوريوس في القانون أو العلوم السياسية أو مجال ذي صلة.

- 3+ سنوات وأكثر من الخبرة ذات الصلة.

2- أخصائي أول تسويق.

الهدف الوظيفي:

- المشاركة في إدارة وتنفيذ الحملات التسويقية، لتعزيز الوعي بالهوية المؤسسية وتسويق خدمات الهيئة المختلفة حسب السياسات والإجراءات.

المؤهلات والخبرات:

- خبرة لا تقل عن 4 سنة، خبرة في مجال التسويق.

- درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

3- استشاري ثاني قانوني.

الهدف الوظيفي:

- الموظف مسؤول عن أداء الأنشطة اليومية ذات الصلة بإدارة الاستشارات القانونية من خلال تقديم المشورة والتوجيه والدعم للهيئة فيما يتعلق في القضايا أو الاهتمامات القانونية، وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات أو الوثائق القانونية الأخرى، وتوجيه أو إدارة مفاوضات العقود.

المؤهلات والخبرات:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو القانون أو مجال ذي صلة.

- يُفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المالية أو القانون أو مجال ذي صلة (ميزة إضافية).

- 5+ سنوات واكثر من الخبرة ذات الصلة