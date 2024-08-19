انت الأن تتابع خبر بعد التحديث والتعديلات ... سلم رواتب المعلمين 1446 في السعودية والبدلات والعلاوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحدثت وزارة التربية والتعليم السعودية ضجة كبيرة بإعلانها عن سلم رواتب المعلمين الجديد لعام 1446، والذي يشمل تحديثات هامة على الرواتب والعلاوات يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة لتحسين بيئة العمل في قطاع التعليم وتعزيز جاذبية مهنة التعليم.

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد

يسعى العديد من المعلمين والموظفين في القطاع التعليمي لمعرفة تفاصيل الرواتب الجديدة وكيفية تأثيرها على دخلهم في هذا المقال، نقدم لكم نظرة شاملة على سلم الرواتب الجديد، البدلات والعلاوات المقررة، وأثر هذه التعديلات على قطاع التعليم في السعودية.

سلم رواتب المعلمين 1446 في السعودية والبدلات والعلاوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تفاصيل سلم رواتب المعلمين لعام 1446، موضحة العلاوة السنوية التي ستمكن كل معلم من معرفة قيمة راتبه الإجمالي. يُشير البيان إلى أن الرواتب قد تختلف بناءً على الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة وعوامل أخرى. في هذا المقال، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالرواتب الجديدة للمعلمين.

يشهد قطاع التعليم في المملكة تحولا ملحوظا ضمن إطار رؤية 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة عمل محفزة للمعلمين. يكشف الكشف عن سلم الرواتب الجديد عن التزام المملكة بتقديم رواتب عادلة تتناسب مع خبرات وكفاءات المعلمين، ويعكس رغبة في جذب الكفاءات العالية وتعزيز الاستمرارية في مجال التعليم.

تعد الزيادة في الرواتب جزءا من استراتيجية أكبر تهدف إلى استقطاب الطلاب المتفوقين وخريجي الجامعات إلى مهنة التعليم، وهو استثمار استراتيجي في مستقبل الوطن. تحسين رواتب المعلمين يعزز من قدرة النظام التعليمي على مواكبة احتياجات العصر وتوفير بيئة تعليمية مثلى.

سلم رواتب المعلمين 1446

تشمل الرواتب الجديدة مستويات مختلفة تبعًا للدرجة الوظيفية، كما يلي:

المستوى الأول: الدرجة الأولى: من 5200 ريال إلى 12650 ريال. الدرجة الثانية: من 5500 ريال إلى 13250 ريال. الدرجة الثالثة: من 5800 ريال إلى 13850 ريال. الدرجة الرابعة: من 6200 ريال إلى 14450 ريال.

الدرجة الأولى: من 5200 ريال إلى 12650 ريال. من 5500 ريال إلى 13250 ريال. الدرجة الثالثة: من 5800 ريال إلى 13850 ريال. الدرجة الرابعة: من 6200 ريال إلى 14450 ريال. المستوى الثاني: الدرجة الأولى: من 7000 ريال إلى 16250 ريال. الدرجة الثانية: من 7320 ريال إلى 16870 ريال. الدرجة الثالثة: من 7320 ريال إلى 17490 ريال. الدرجة الرابعة: من 7960 ريال إلى 18100 ريال.

الدرجة الأولى: من 7000 ريال إلى 16250 ريال. من 7320 ريال إلى 16870 ريال. الدرجة الثالثة: من 7320 ريال إلى 17490 ريال. الدرجة الرابعة: من 7960 ريال إلى 18100 ريال. المستوى الثالث: الدرجة الأولى: من 8920 ريال إلى 19970 ريال. الدرجة الثانية: من 9260 ريال إلى 20610 ريال. الدرجة الثالثة: من 9600 ريال إلى 21250 ريال.

الدرجة الأولى: من 8920 ريال إلى 19970 ريال. من 9260 ريال إلى 20610 ريال. الدرجة الثالثة: من 9600 ريال إلى 21250 ريال. المستوى الرابع: الدرجة الأولى: المعلم المتقدم: من 20030 ريال. المعلم الممارس: من 16930 ريال. المعلم المساعد: من 10960 ريال. الدرجة الثانية: المعلم المتقدم: يصل إلى 20610 ريال. المعلم الممارس: يصل إلى 17470 ريال. المعلم المساعد: يصل إلى 11320 ريال.

علاوات وبدلات المعلمين الجديدة