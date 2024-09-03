انت الأن تتابع خبر تنبيه من وزارة الحج والعمرة: ضوابط جديدة بشأن التصوير في المسجد الحرام ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بيانا رسميا يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالتصوير داخل الحرم المكي الشريف.

وأكدت الوزارة على ضرورة احترام قدسية المكان والتزام الزوار والمعتمرين بآداب الزيارة، وذلك عبر التقاط الصور بشكل سريع وهادئ دون إزعاج الآخرين.

نصائح وزارة الحج والعمرة بشأن التصوير في الحرم المكي

في البيان المنشور عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، أشارت الوزارة إلى أن توثيق اللحظات في الحرم أمر مقبول، ولكن ذلك لا يعني تجاوز حدود الاحترام للمعتمرين والزوار الآخرين. شددت الوزارة على أهمية الحفاظ على سير حركة المعتمرين وعدم إعاقة الطواف أو الصلاة، لضمان أن يسود جو من الروحانية والهدوء داخل المسجد.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بآداب الزيارة، من بينها التصوير بسرعة وعدم إزعاج الآخرين. وأشارت إلى أهمية التحلي بالوقار والسكينة عند دخول المسجد الحرام، بما في ذلك تقديم الرجل اليمنى والدعاء عند الدخول، والتريث وتجنب التدافع. هذه السلوكيات تعكس احترام الزوار للمكان المقدس وتساهم في خلق بيئة مهيبة وهادئة.

التزام وتعليمات هامة