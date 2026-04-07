ترامب يحدد مهلة نهائية لإيران ويهدد بشن هجمات على بنيتها التحتية إذا لم يُفتح مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:07 صباحاً - سي إن بي سي_ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن المهلة التي حددها لإيران وتنتهي غداً الثلاثاء من أجل إبرام اتفاق هي مهلة نهائية، مضيفاً أن “الاقتراح الإيراني مهم لكنه ليس جيداً بما يكفي”.

وحذر ترامب من أن القوات الأمريكية ستشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية ‌إذا لم يُنفذ مطلبه بفتح مضيق هرمز قبل انقضاء المهلة بنهاية غد الثلاثاء. ورفضت إيران المهلة.

وأضاف ترامب “قدموا اقتراحاً، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها غير كافية”.

وقال خلال ​فعالية سنوية في ​البيت الأبيض بمناسبة ​عيد القيامة “يمكن إنهاء الحرب ‌بسرعة كبيرة إذا فعلوا ما يجب عليهم ​فعله. عليهم القيام بأمور معينة. وهم يدركون ذلك، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية”.

وفي مؤتمر صحافي إلى جنب وزير الحرب ومدير الاستخبارات، عبر الرئيس الأمريكي ‌عن ​اعتقاده بأنه ‌ينبغي للشعب ​الإيراني أن ​يثور ​على الحكومة ​في حال ​إعلان ​وقف إطلاق النار.

ويتفاوض كبار معاوني ​ترامب مع إيران بصورة غير مباشرة عبر باكستان ​في محاولة للتوصل إلى اتفاق تتخلى فيه ​إيران عن الأسلحة النووية وتعيد فتح مضيق هرمز. وقالت إيران إنها تريد إنهاء الحرب على نحو دائم، لا مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال ترامب إن الفريق الأخير الذي يمثل الحكومة الإيرانية فيما يبدو “ليس ​متطرفاً” مثل ​الآخرين الذين قتلوا في الغارات الجوية. وأضاف “نعتقد أنهم في الواقع أكثر ذكاء”.

وذكر ترامب أنه لو كان ​الأمر بيده، لتولت الولايات المتحدة السيطرة على نفط إيران، لكنه ‌أضاف أن الشعب الأمريكي ربما لن يتفهم مثل هذه الخطوة.

وصرّح ترامب خلال الفعالية، أنه مستاء من ‌الحكومة ‌الإيرانية، ​وشدد على أنها “ستدفع ‌ثمناً ‌باهظاً”، حسبما أفادت وكالة . وفي خضم حديثه عن الحرب، قال “يمكننا أن نغادر الآن لكنني أريد أن أنجز المهمة”. وذكر أن لدى الإيرانيين بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة المتبقية.

ورداً على سؤال عن كيف لا يُعَد استهداف البنية التحتية الإيرانية جريمة حرب، قال ترامب “لأنهم حيوانات”، وفق ما نقلته وكالة . ورأى أن إيران ترغب في وقف إطلاق النار لأنها بحسب وصفه “تتعرض للإبادة”.

وذكر الرئيس الأمريكي مجدداً أنه منح الإيرانيين فرصاً ولم يستغلوها. وأفاد بأن مبعوثَيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان محادثات وقد يشارك فيها أيضا نائب الرئيس جيه دي فانس.

وقدّم ترامب، ​برفقة كبار مستشاريه للأمن القومي، ​وصفاً تفصيلياً لعملية انتشال جندي أمريكي سقطت ​طائرته في الأيام القليلة الماضية بالأراضي الإيرانية.

وقال إن الجندي، الذي لم تُكشف هويته، كان يختبئ في جبال إيرانية، واستمر في الصعود إلى أعلى جبل لزيادة ​فرص العثور ​عليه. وقال ترامب “كان الأمر أشبه بالعثور على إبرة في كومة قش”.

وأضاف أن مئات ​من القوات الأمريكية شاركت في مهمة البحث والإنقاذ، وذلك ‌لمنع الإيرانيين من العثور عليه أولا.

