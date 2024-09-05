انت الأن تتابع خبر موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة 82 لشهر سبتمبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب الأسر السعودية صرف دعم حساب المواطن، حيث يشهد بداية كل شهر ميلادي عد تنازلي للحصول على الدعم المستحق، والتأكد من موعد صرفة، لذلك سوف نقدم لكم موعد صرف الدعم، وكيفية الاستعلام، والتفاصيل الخاصة بالدفعات المالية.

موعد صرف دعم حساب المواطن

يتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي في حال تصادف هذا اليوم مع عطلة أسبوعية، يتم تقديم أو تأخير الصرف بيوم واحد بناء على ذلك، سيتم إيداع دفعة شهر سبتمبر رقم 82 يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 سبتمبر 2024.

تفاصيل الدفعات المالية

تتغير قيمة الدعم من شهر لآخر بناء على التعديلات في التركيبة العمرية للأسرة أو تغييرات في الدخل الشهري وينصح المستفيدون بالإفصاح الكامل عن جميع مصادر الدخل والأصول المالية لضمان الحصول على الدعم المناسب، حيث يمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل الدفعات عبر تطبيق حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق حساب المواطن قم بفتح التطبيق على جهازك.

اختيار ملف المستفيد الخاص بك.

من القائمة، اختر إحصائيات الحساب.

ستعرض هذه الخطوات تفاصيل مثل حالة الدفعة الأخيرة، إجمالي المبالغ المدفوعة، المبالغ المعلقة، والمبالغ المرتجعة، بالإضافة إلى معلومات أخرى.

كيفية الاستعلام عن الصرف

بعد بدء إيداع المبالغ، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن دعم حساب المواطن عبر موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع بوابة حساب المواطن.

اختر ‘الدفعات المالية’ من القائمة.

سيتم عرض حالة الدفعة، سواء كانت مكتملة أو قيد الانتظار.