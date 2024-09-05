انت الأن تتابع خبر تغييرات جزئية في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت العملة المحلية في السودان اليوم استقرار نسبي في سوق الصرف مع بعض التغييرات الملحوظة في سعر صرف الجنيه المصرى،وذلك عقب إرتفاع أسعار العملات إلى مستويات تاريخية أمام الجنيه السوداني في الفترة الماضية.

الوضع الحالي الإقتصادي

تعيش السودان في الوقت الراهن حالة من التخبط الاقتصادي بسبب ما يحدث من أزمات في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إندلاع الحرب التي اندلعت في السنة الماضية،وتسبب ذلك في حدوث العديد من الأزمات الاقتصادية تسببت في زيادة كبيرة في كافة الأسعار في البلاد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٠ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٦٩ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية