انت الأن تتابع خبر يتغلب كل التضاريس والظروف .. تعرف على أغرب حيوان يعيش في صحراء السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز المملكة العربية السعودية ببيئة صحراوية قاسية، إلا أنها تزخر بتنوع بيولوجي فريد يتكيف مع هذه الظروف القاسية. ومن بين الكائنات التي تثير الدهشة وتجسد قدرة الطبيعة على التكيف، يبرز حيوان الضب كواحد من أغرب الحيوانات في المملكة.

الضب: تحفة طبيعية تتحدى الصحراء

الضب هو نوع من الزواحف ينتمي إلى فصيلة العظايا، ويتميز بمظهره الفريد الذي يجمع بين القوة والغرابة. يمتلك الضب جسمًا ممتلئًا مغطى بحراشف قوية تحميه من حرارة الشمس اللافحة، وأطرافًا قصيرة تنتهي بمخالب حادة تساعده على الحفر والتنقل في الرمال. يتميز الضب بذيله الطويل والقوي الذي يستخدمه في الدفاع عن نفسه، حيث يمكنه أن يوجه ضربات قوية بذيله لإبعاد الحيوانات المفترسة.

التكيف مع البيئة الصحراوية

يكمن سر غرابة الضب في تكيفه المذهل مع بيئة الصحراء القاسية. يستطيع الضب تحمل درجات حرارة عالية جدًا تصل إلى 50 درجة مئوية، وذلك بفضل قدرته على تنظيم درجة حرارة جسمه عن طريق الاختباء في جحور تحت الأرض خلال ساعات النهار الحارة، والخروج ليلاً للبحث عن الطعام.

يتغذى الضب على النباتات الصحراوية التي تنمو في بيئته، ويستطيع الاستفادة من الرطوبة الموجودة في هذه النباتات لتعويض ما يفقده من سوائل بسبب الحرارة. كما يمتلك الضب قدرة على تخزين الدهون في جسمه لاستخدامها كمصدر للطاقة خلال فترات الجفاف وقلة الطعام.

الضب في الثقافة السعودية

يحظى الضب بمكانة خاصة في الثقافة السعودية، حيث يعتبره البعض رمزًا للقوة والصمود في وجه التحديات. ويعد صيد الضب وتناوله من التقاليد المتوارثة في بعض المناطق السعودية، حيث يعتقد أن لحمه يتمتع بفوائد صحية.

حماية الضب والحفاظ على التنوع البيولوجي