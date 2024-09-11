انت الأن تتابع خبر سارع بالتقديم الآن: تعرف على شروط التسجيل في برنامج تدريب قائد قطار الحرمين السريع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الجوية، المعروف بـ "سرب"، عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب وظيفة قائد قطار الحرمين السريع يمتد هذا التدريب لمدة تقارب العام، يتضمن ثلاثة أشهر من التدريب النظري في المعهد وتسعة أشهر من التدريب العملي في موقع العمل .

بعد انتهاء فترة التدريب سيحصل المتدربون على فرص توظيف في الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.

موعد بدء التسجيل

يبدأ التسجيل في برنامج تدريب قائد قطار الحرمين السريع من اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 23 سبتمبر 2024. يمكن للمهتمين التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمعهد سرب. أما التدريب الفعلي، فسيبدأ في 17 نوفمبر 2024، ويستمر لمدة عام كامل.

خلال فترة التدريب سيحصل المتدرب على مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال، بالإضافة إلى تسجيله في التأمينات الاجتماعية، مما يضمن له راتبا شهريا قدره 8000 ريال بعد التخرج.

الشروط المطلوبة للتسجيل

لتكون مؤهلاً للتسجيل في برنامج تدريب قائد قطار الحرمين السريع، يجب توافر الشروط التالية:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

التعليم: يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل، وبنسبة نجاح لا تقل عن 70%.

العمر: يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاما.

المقابلة الشخصية: يجب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.