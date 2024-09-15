انت الأن تتابع خبر انخفاض كبير للريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الاحد 15 سبتمبر 2024 بالسوق السوداء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الأفراد عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، الأحد 15 سبتمبر 2024. يشهد سعر صرف الريال السعودي تذبذبات ملحوظة، مع تسجيل ارتفاعات وانخفاضات متكررة. في هذا المقال، نقدم لك تفاصيل دقيقة حول سعر الريال السعودي في السوق السوداء ومختلف البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء
- في السوق السوداء، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم ليصل إلى 12.98 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
فيما يلي تفاصيل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك المختلفة:
- البنك الأهلي المصري: 12.926 جنيه شراء، 12.867 جنيه بيع.
- البنك المركزي المصري: 12.926 جنيه شراء، 12.888 جنيه بيع.
- بنك القاهرة: 12.919 جنيه شراء، 12.867 جنيه بيع.
- بنك مصر: 12.926 جنيه شراء، 12.867 جنيه بيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.939 جنيه شراء، 12.905 جنيه بيع.
- بنك الإسكندرية: 12.929 جنيه شراء، 12.877 جنيه بيع.
- بنك أجريكول: 12.994 جنيه شراء، 12.831 جنيه بيع.
- بنك البركة: 12.923 جنيه شراء، 12.825 جنيه بيع.
- البنك المصري الخليجي: 12.902 جنيه شراء، 12.876 جنيه بيع.
- المصرف المتحد: 12.928 جنيه شراء، 12.475 جنيه بيع.
- المصرف العربي: 12.926 جنيه شراء، 12.892 جنيه بيع.
- البنك العقاري المصري العربي: 12.919 جنيه شراء، 12.566 جنيه بيع.
- بنك الاستثمار العربي: 12.927 جنيه شراء، 12.872 جنيه بيع.
- بنك قناة السويس: 12.933 جنيه شراء، 12.841 جنيه بيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 12.914 جنيه شراء، 12.880 جنيه بيع.
- البنك الأهلي اليوناني: 12.939 جنيه شراء، 12.905 جنيه بيع.
- كما يتضح من البيانات، هناك تفاوت في أسعار الريال السعودي بين البنوك، مما يتيح للمستفيدين اختيار البنك الذي يقدم أفضل سعر للشراء أو البيع. تابعونا للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات المتعلقة بأسعار الصرف.
- تتباين أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ بين السوق السوداء والبنوك المختلفة، مما يتطلب متابعة مستمرة للحصول على أفضل الأسعار. في حال ظهور أي تحديثات أو تغييرات جديدة في الأسعار، سنوافيكم بها فورا. شكرا لاهتمامكم ونتمنى أن تكون المعلومات المقدمة مفيدة لكم في تخطيط معاملاتكم المالية.