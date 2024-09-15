انت الأن تتابع خبر انخفاض كبير للريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الاحد 15 سبتمبر 2024 بالسوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الأفراد عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، الأحد 15 سبتمبر 2024. يشهد سعر صرف الريال السعودي تذبذبات ملحوظة، مع تسجيل ارتفاعات وانخفاضات متكررة. في هذا المقال، نقدم لك تفاصيل دقيقة حول سعر الريال السعودي في السوق السوداء ومختلف البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

في السوق السوداء، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم ليصل إلى 12.98 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

فيما يلي تفاصيل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك المختلفة: