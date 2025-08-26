نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم الوحدة.. فعاليات اليوم الوطني السعودي 95 تضيء سماء المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوم الوحدة.. فعاليات اليوم الوطني السعودي 95 تضيء سماء المملكة.

تعرف على فعاليات اليوم الوطني السعودي 95 في 23 سبتمبر 2025: حفلات موسيقية كبرى، عروض الألعاب النارية، استعراضات جوية، ومسيرات تراثية تجسد الفخر والاعتزاز بالوطن.

السعودية تحتفل باليوم الوطني 95

يستعد السعوديون في مختلف أنحاء المملكة للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي 95 يوم 23 سبتمبر 2025، وهو اليوم الذي يخلّد ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه – لتبدأ المملكة مسيرتها التاريخية نحو الوحدة والتنمية.

وتكتسي المدن باللون الأخضر، وتضاء سماء الوطن بالألعاب النارية المبهرة، فيما تعم الأجواء الاحتفالية الحماسية التي تجمع المواطنين والمقيمين على حب الوطن والانتماء له.

فعاليات متنوعة في كل المدن

تنظم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة برنامجًا متكاملًا من الفعاليات يشمل: حفلات موسيقية كبرى في الرياض، جدة، الدمام والخبر بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي والخليجي.

عروض الألعاب النارية التي تُطلق في توقيت واحد تقريبًا بجميع المدن الكبرى.

عروض جوية استعراضية تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية.

مسيرات تراثية وشعبية تبرز العادات والتقاليد السعودية الأصيلة.

أنشطة ترفيهية للأطفال

تجمع بين التعليم والمرح وتنمي روح الانتماء. جدول أبرز الحفلات الغنائية الرياض:

مسرح الملك فهد – 23 سبتمبر، 20:00.

جدة: كورنيش جدة – 23 سبتمبر، 21:00.

الدمام: الكورنيش الشرقي – 23 سبتمبر، 19:30.

وتتميز هذه الحفلات بكونها تجمع بين الأغاني الوطنية والطربية، وتوفر أجواء فنية استثنائية على مسارح ضخمة وأماكن مفتوحة تطل على البحر والمعالم الحيوية.

عروض الألعاب النارية.. فرحة تعانق السماء

تُعد الألعاب النارية من أكثر الفعاليات المنتظرة في اليوم الوطني السعودي 95، حيث تزين سماء المملكة بألوان العلم السعودي (الأخضر والأبيض)، وتشمل:

عروض ضخمة بجوار برج المملكة في الرياض.

مشهد ساحر فوق مياه البحر الأحمر بكورنيش جدة.

أجواء مبهرة على الكورنيش الشرقي في الدمام والخبر.

عروض بطابع خاص في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديرًا لقدسية المكان.

يوم للوحدة والاعتزاز

تتوزع الفعاليات في جميع مدن المملكة، لتصبح كل مدينة ساحة احتفال تعكس وحدة الوطن وتاريخه المجيد.

ومع كل أغنية وطنية، واستعراض جوي، ولحظة ألعاب نارية، تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية السعودية، في يوم استثنائي يوحد القلوب تحت راية التوحيد.