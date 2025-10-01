نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الخطيب يحسم الجدل: إعلان القائمة الانتخابية للأهلي خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثّف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لقاءاته مع اللجان الاستشارية داخل النادي، استعدادًا لحسم قائمته الانتخابية التي يخوض بها الاستحقاق المرتقب. فقد عقد الخطيب اجتماعًا مطولًا مع لجنة الحكماء، التي تضم الكابتن حسن حمدي، والدكتور حسن مصطفى، ورجل الأعمال جمال الجارحي، وسامي زهران، وعددًا من الرموز البارزة في تاريخ القلعة الحمراء.

كما التقى أيضًا بعدد من شباب الأهلي من الكوادر المهتمة بالشأن الإداري، للاستماع إلى رؤيتهم حول مستقبل النادي ومناقشة التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة، في إطار سعيه لصياغة برنامج انتخابي يوازن بين خبرة الكبار وحيوية الشباب.

ومن المنتظر أن يعلن الخطيب رسميًا عن تشكيل قائمته الانتخابية خلال الـ 24 ساعة القادمة، وذلك قبل غلق باب الترشح مساء الجمعة، في خطوة يترقبها جمهور الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية بشغف كبير، لما تحمله من تأثير مباشر على معركة انتخابية توصف بأنها واحدة من الأكثر سخونة في تاريخ القلعة الحمراء.