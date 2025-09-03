الرياض - كتبت رنا صلاح - بينما نقترب من إسدال الستار على العام الدراسي 1446 في السعودية تبدأ الأنظار تتجه نحو ما هو قادم حيث يترقّب الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور بكل حماس التقويم الدراسي لعام 1447 بعد التحديثات الجديدة لكن قبل أن ننشغل بتفاصيل السنة القادمة وخططها من المهم أن نركّز على ما تبقى من محطات أساسية في جدول هذا العام والتي لا تزال تحمل أهمية كبيرة للطلاب ولمسيرة التعليم بشكل عام فالنهاية ليست فقط ختام فصل دراسي بل هي لحظة مفصلية تتطلب المتابعة الدقيقة والاستعداد الجيد للمرحلة التالية فهنيج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للطلاب والمعلمين .. تعديلات غير متوقعة على التقويم الدراسي 1447

إليك ملخصًا لأهم المواعيد المتعلقة بنهاية العام الدراسي 1446 هـ في السعودية بصياغة مبسطة ومنظمة:

إجازة عيد الأضحى تبدأ يوم الجمعة 30 مايو 2025 الموافق 3 ذو الحجة 1446.

عودة الدراسة بعد العيد ستكون يوم الأحد 15 يونيو 2025 الموافق 19 ذو الحجة 1446.

إجازة نهاية العام الدراسي تنطلق يوم الخميس 26 يونيو 2025 الموافق 1 محرم 1447.

بداية العام الدراسي الحالي كانت في 18 أغسطس 2024.

استمرت الدراسة لمدة 38 أسبوعًا بواقع 183 يوم دراسة فعلية.

عدد الإجازات الرسمية خلال السنة بلغ 10 إجازات بإجمالي 66 يوم إجازة.

التقويم الدراسي الجديد 1447

وفقًا لآخر تحديث صادر عن وزارة التعليم السعودية إليك مواعيد بداية العام الدراسي 1447هـ بعد التعديل كما تم تحديدها لجميع العاملين والطلاب:

عودة المشرفين والهيئة التعليمية والإدارية: يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 الموافق 18 صفر 1447هـ.

عودة المعلمين الممارسين للتدريس: يوم الأحد 17 أغسطس 2025 الموافق 23 صفر 1447هـ.

عودة الطلاب إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد: يوم الأحد 24 أغسطس 2025 الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ.

الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1447 بالسعودية

مع بداية كل عام دراسي ينتظر الجميع مواعيد الإجازات الرسمية التي تمنح فرصة للراحة الترفيه أو الاستعداد للاختبارات وإليك أبرز الإجازات التي يتضمنها جدول العام الدراسي 1447هـ بعد التعديل:

إجازة اليوم الوطني

إجازة يوم التأسيس

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الأضحى

إجازة الخريف

إجازة الشتاء

إجازة منتصف العام الدراسي

ويُراعي التقويم الجديد توزيع هذه الإجازات بشكل متوازن على مدار العام بهدف منح الطلاب والمعلمين فترات راحة منتظمة وسط ضغط الدراسة والعمل.