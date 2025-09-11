نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني السعودي 95.. عروض وتخفيضات ضخمة على السيارات وتذاكر الطيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 2025 بالذكرى الخامسة والتسعين لتوحيد الدولة تحت مسمى المملكة العربية السعودية، ويحمل شعار الاحتفال هذا العام عبارة «عزنا بطبعنا»، التي تجسد القيم المتأصلة في المجتمع السعودي مثل الكرم والأصالة والطموح والفزعة والجود.

تخفيضات وعروض اليوم الوطني 95

بالتزامن مع الاحتفالات، أعلنت الماركات التجارية في المملكة عن خصومات تصل إلى 90% على مختلف المنتجات والخدمات.

ومن أبرز العروض:

تخفيضات على سيارات لامبورجيني بمناسبة اليوم الوطني.

عروض شركات الطيران مثل طيران ناس بتذاكر نصف السعر.

تخفيضات من المختبرات الطبية والمستشفيات.

خصومات من شركات التأمين الكبرى مثل «المتحدة للتأمين» و«الوطنية للتأمين».

متى موعد إجازة اليوم الوطني 1447؟

وفقًا لنظام الإجازات الرسمية في السعودية، ستكون إجازة اليوم الوطني السعودي 2025 يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، وفي حال صادف اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم تعويض الموظفين بيوم قبله أو بعده.

تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية

مرّت السعودية بثلاث مراحل قبل التوحيد:

الدولة السعودية الأولى (إمارة الدرعية) عام 1727م.

الدولة السعودية الثانية (إمارة نجد) عام 1824م.

وفي 23 سبتمبر 1932م أعلن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قيام المملكة العربية السعودية بعد توحيد نجد والحجاز ومناطقها.

رسائل تهنئة باليوم الوطني السعودي 95