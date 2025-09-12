اليوم الوطني السعودي.. تخفيضات خيالية لأول مرة

أحمد جودة - القاهرة - عروض (الحقها فورًا)

مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 95 الموافق 23 سبتمبر 2025، أعلن متجر إكسترا عن أكبر حملة تخفيضات لهذا العام في جميع فروعه بالمملكة، حيث تصل الخصومات إلى 50% على مختلف المنتجات والأجهزة المنزلية والإلكترونية، مع باقات تقسيط مرنة وهدايا مجانية على بعض المشتريات المختارة.

هذه العروض الاستثنائية جعلت إكسترا الوجهة الأولى للمتسوقين الباحثين عن الجودة والسعر المناسب في موسم العروض الوطنية.

أبرز فئات العروض

الفئة تفاصيل العروض نسبة الخصم مميزات إضافية الشاشات الذكية أحدث تقنيات 4K – OLED – QLED حتى 45% ضمان ممتد الهواتف الذكية سامسونج – أبل – هواوي – شاومي حتى 40% هدايا مع بعض الطرازات أجهزة اللابتوب للعمل – التعليم – الترفيه حتى 35% أنظمة تقسيط ميسرة الأجهزة المنزلية ثلاجات – غسالات – أفران – مكيفات حتى 50% توصيل مجاني لبعض المنتجات الإكسسوارات شواحن لاسلكية – سماعات – حقائب حماية حتى 30% هدايا إضافية أجهزة العرض بروجيكتور منزلي واحترافي حتى 40% عدسات وأدوات مجانية

لماذا عروض إكسترا هي الأفضل في اليوم الوطني؟

خصومات تصل إلى 50% تشمل جميع الفئات.

توفر منتجات أصلية مع ضمان معتمد.

إمكانية التسوق عبر الفروع أو الموقع الإلكتروني.

أنظمة دفع وتقسيط تناسب جميع الميزانيات.

هدايا مجانية على منتجات مختارة.