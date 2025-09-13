نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن التخفيضات في اليوم الوطني السعودي 95 بالمراكز التجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر عروض اليوم الوطني السعودي في 2025، ويبحث الكثيرون عن أماكن ومراكز اليوم الوطني السعودي، حيث تعود هذه السنة في شهر سبتمبر لتواكب الذكرى الـ95 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

موعد اليوم الوطني 95

يُصادف اليوم الوطني السعودي الـ95 يوم الاثنين 23 سبتمبر 2025 الموافق 10 ربيع الأول 1447هـ، ومن المتوقع أن يكون إجازة رسمية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة كما هو معتاد سنويًا.

هذا اليوم لا يقتصر على تزيين الشوارع ورفع الأعلام، بل يمتد ليجسّد معاني الانتماء والولاء وتعزيز القيم الأصيلة في المجتمع السعودي.

ونستعرض في السطور التالية ابرز الماركات المشاركة في عروض اليوم الوطني:

عطور عساف

أطلقت عطور عسّاف عروضًا مميزة تجعل احتفالكم أجمل بروائح فاخرة. عند شرائكم أي عطرين من تشكيلات عسّاف المتنوعة، ستحصلون على عطر ثالث مجانًا لتضيفوا لمجموعتكم نفحات جديدة تجمع بين الأصالة والحداثة. ويشمل العرض أيضا منتجاتهم الأخرى من النظارات والساعات.

العرض يشمل باقة واسعة من العطور الرجالية والنسائية التي اشتهرت بها العلامة، ليكون اليوم الوطني فرصة مثالية لتدللوا أنفسكم أو تختاروا هدية أنيقة لأحبائكم، فلا تفوتوا عروض اليوم الوطني 95 من عطور عساف.

الماجد للعود

تمنحكم عروض الماجد للعود خصومات كبيرة على جميع أصناف العطور، بالإضافة إلى خصم نصف السعر على أفخم منتجات العود والعطور الفاخرة.

لا تفوّتوا الفرصة لاقتناء أرقى العطور بأسعار مميزة، واستمتعوا بجودة استثنائية تعكس أصالة العود العربي ضمن عروض اليوم الوطني 95، واقتنوا عطركم المفضل بـ95 ريالًا سعوديًا فقط.

توب تاتو

عروض اليوم الوطني 95 في توتب تاتو مميزة ورائعة، فهي تشمل خصومات استثنائية تبدأ من 95 ريالًا سعوديًا فقط. استمتعوا بتجربة تسوّق فاخرة تجمع بين الإطلالة الراقية والأسعار المخفّضة، لتكون احتفالاتكم أكثر أناقة ووفرة. جددي أناقتك واقتني أجمل الأثواب والملابس من توب تاتو.