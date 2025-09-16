نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حديقة الملك سلمان ضمن القائمة القصيرة لأكثر المباني الجديدة إبداعًا في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين «ريبا»، اليوم الثلاثاء، أسماء المشاريع الـ15 المرشحة لجائزته الأولى في الشرق الأوسط، والتي تركز على أكثر المشاريع المعمارية الجديدة إبداعًا على الصعيد الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.

تتنوع المشاريع المرشحة للجائزة بين أول مسجد مخصص للنساء في العالم الإسلامي، ومبادرة طموحة لتحويل مطار سعودي سابق إلى أكبر حديقة حضرية في العالم، لتبرز كيف تعيد المنطقة صياغة مستقبلها.

وتشمل هذه المشاريع جهود الحفاظ على أحد أكثر المحميات الطبيعية تنوعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مركز تجارب صُمّم على الطراز النجدي الأصيل، ما يعكس عمارة ترتكز على الابتكار والاستدامة والهوية الثقافية.

وسيُعلن عن الفائز بالجائزة خلال أسبوع دبي للتصميم في 5 نوفمبر 2025، تليها فعالية مخصصة في السابع من الشهر نفسه.

تشمل القائمة المرشحة أربع دول هي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومملكة البحرين، وتجمع بين معماريين إقليميين ودوليين من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة واليابان.

وتعرض المشاريع مجموعة متنوعة من المبادرات، بدءًا من المعالم الحضرية التي تغيّر وجه الحياة في المدينة، وصولًا إلى الحلول المبتكرة لمواجهة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وإعادة توظيف المباني التاريخية، ووجهات ثقافية جديدة وجريئة، إذ تُظهر هذه المشاريع أثر التصميم المعماري في معالجة تحديات واقعية وابتكار مساحات أكثر استدامة وشمولية لمجتمعاتها.

تصميمات صديقة للمناخ

تتجلّى في المشاريع المرشحة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغير المناخي والحفاظ على البيئة. من أبرز الأمثلة: محمية خور كلباء للسلاحف والحياة البرية من تصميم «هوبكنز للعمارة» في القُرم، والتي تتكوّن من مجموعة أجنحة مستديرة تدعم إعادة تأهيل السلاحف والطيور المهددة بالانقراض، وبيت شاي (Arabi-AN) المصنوع من مخلفات الطعام من تصميم «ميتسوبيشي جيشو ديزاين» في دبي، وهو أول مبنى في العالم يستخدم أوراق الشاي والفواكه المجففة لتنشئ مساحات صديقة للبيئة، قابلة للتحلّل والتفكيك، ومركز حديقة بحيص الجيولوجية من تصميم «هوبكنز للعمارة» في سهل المدام، الذي يتألف من خمس كبسولات مترابطة مستوحاة من قنافذ البحر المتحجرة، ليتيح للزوار التواصل مع المناظر الطبيعية القديمة والمقابر التاريخية في المنطقة. وفي الرياض، تُعدّ حديقة الملك سلمان من تصميم «جيربر أركيتكتن»، و«بورو هابولد»، و«سيتك»، مشروعًا طموحًا لإعادة تأهيل موقع مطار سابق وتحويله إلى واحة خضراء بمساحة 16.7 كم² في قلب المدينة، مع التركيز على تجديد التربة الصحراوية، والاستخدام المستدام للمياه، وزراعة نباتات مقاومة لتقلبات المناخ.

مساحات تُعطي الأولوية للإنسان

تُسلط الضوء على التصميمات المعمارية التي تركز على صنع بيئات شاملة وذات أثر اجتماعي واضح. من بين أبرز الأمثلة: المجادِلة: مركز ومسجد للمرأة من تصميم «ديلر سكوفيديو + رينفرو» في الدوحة، أول مسجد نسائي عصري في العالم الإسلامي، يتميز بسقف متموج يحوي أكثر من 5000 فتحة توزّع الضوء الطبيعي لخلق أجواء هادئة، ومركز جعفر- كلية دبي من تصميم «غودوين أوستن جونسون» في دبي، مركز تعليم مرن يعتمد على نهج (STEM) ويركّز على ضوء النهار والصوتيات والاستدامة، ومركز وادي صفار من تصميم «دار العمران - راسم بدران» في الرياض، وهو بوابة ثقافية لتطوير وادي صفار، تقدم تجارب معاصرة تفاعلية تبرز التراث والبيئة وأهداف رؤية 2030.