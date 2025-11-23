نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية وتحتل المرتبة 69 عالميًا في تصنيف التايمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة القاهرة عن تحقيق إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل ريادتها الأكاديمية، بتصدرها الجامعات المصرية واحتلالها المرتبة 69 عالميًا في تصنيف Times Higher Education للتخصصات البينية لعام 2026 (Interdisciplinary Science Rankings)، والذي يُعد أحد أحدث التصنيفات النوعية المتخصصة التي تقيس أداء الجامعات في مجالات البحث العلمي متعدد التخصصات.

ويأتي هذا التقدم ليؤكد المكانة المرموقة لجامعة القاهرة على خارطة التعليم العالي العالمية، ويعكس نجاحها في تبني النهج العلمي الحديث القائم على التكامل بين التخصصات المختلفة، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والتكنولوجية والتنموية المعاصرة.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعكس الرؤية الاستراتيجية للجامعة في دعم البحوث البينية وتعزيز جودة الإنتاج العلمي، من خلال تطوير البنية البحثية، وتشجيع التعاون بين الكليات والتخصصات المختلفة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة للابتكار والإبداع العلمي.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الترتيب المتقدم يأتي في إطار توافق الجامعة مع التوجهات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتخصصات البينية والبرامج المتداخلة باعتبارها ركيزة أساسية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذا التقدم في تصنيف التايمز للتخصصات البينية يعكس النتائج الملموسة لجهود الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي، والتوسع في دعم المشروعات البحثية المشتركة بين التخصصات المختلفة، وتعزيز قدرات الباحثين على إنتاج أبحاث عالية التأثير تستجيب لأولويات التنمية الوطنية والتحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي متعدد التخصصات باعتباره مستقبل الابتكار والتقدم العلمي.

جدير بالذكر أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يعتمد على منهجية دقيقة تقيس جودة الأداء البحثي البيني من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل المدخلات، والعمليات، والمخرجات، مع تركيز كبير على جودة وتأثير الأبحاث العلمية العابرة للتخصصات، وهو ما يعكس جدية وجدارة هذا الترتيب الدولي الذي حققته الجامعة.

وتؤكد جامعة القاهرة استمرارها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم البحث العلمي متعدد التخصصات، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع كفاءة النشر العلمي في الدوريات العالمية المرموقة، بما يرسخ مكانتها كجامعة رائدة إقليميًا ودوليًا، ويعزز دورها في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.