"الشؤون الدينية" تُعلن التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للتطويف والمطوفين، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على رخصة التطويف بالمسجد الحرام، وذلك ابتداء من تاريخ 1447/04/06هـ وحتى 1447/04/10هـ.
وحددت الرئاسة شروط التقديم، ويُمكن للراغبين الاطلاع عبر الرابط التالي: https://prh.gov.sa/ar/tawaf، أو التواصل عبر إيميل الإدارة العامة للتطويف والمطوفين [email protected].

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

