نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الدينية" تُعلن التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للتطويف والمطوفين، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على رخصة التطويف بالمسجد الحرام، وذلك ابتداء من تاريخ 1447/04/06هـ وحتى 1447/04/10هـ.

وحددت الرئاسة شروط التقديم، ويُمكن للراغبين الاطلاع عبر الرابط التالي: https://prh.gov.sa/ar/tawaf، أو التواصل عبر إيميل الإدارة العامة للتطويف والمطوفين [email protected].