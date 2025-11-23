نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة في 315 مدرسة بالقليوبية خلال يومي انتخابات مجلس النواب 2025 لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية منح إجازة يومي الإثنين والثلاثاء للمدارس التي تستضيف مقرات لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، والتي بلغ عددها نحو 315 مدرسة.

وأوضحت المديرية أن هذه المدارس تم تسليمها للجهات المختصة لبدء الإعداد والتجهيز لاستقبال الناخبين، فيما ستستمر الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تتضمن لجانًا انتخابية، لضمان استمرارية العملية التعليمية دون تعطيل.

تفاصيل المنافسة في الانتخابات بالقليوبية

يتنافس في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية هذا العام 71 مرشحًا على 16 مقعدًا في ست دوائر انتخابية، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

دائرة بنها وكفر شكر: 14 مرشحًا.

دائرة طوخ وقها: 11 مرشحًا.

دائرة شبرا الخيمة: 11 مرشحًا.

دائرة قليوب والقناطر الخيرية: 16 مرشحًا.

دائرة الخانكة والخصوص والعبور: 14 مرشحًا.

دائرة شبين القناطر: 5 مرشحين.

وتعد هذه المنافسة جزءًا من الانتخابات البرلمانية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التمثيل الشعبي وتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين.

الإحصائيات والمقرات الانتخابية

بلغ إجمالي المقار الانتخابية على مستوى المحافظة 321 مقرًا، تضم 500 لجنة فرعية موزعة على جميع المراكز والمدن والأحياء.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في محافظة القليوبية نحو 3 ملايين و650 ألف ناخب وناخبة، يمثلون جمهورًا واسعًا يتوجه إلى صناديق الاقتراع خلال يومي الانتخابات.

توجيهات محافظ القليوبية

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال فترة الانتخابات، مشددًا على أن دور المحافظة يقتصر على تجهيز المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، مع الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والحيادية التامة تجاه جميع المرشحين.

كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للخروج بالعملية الانتخابية بأفضل صورة، من خلال:

تشكيل غرف عمليات في كل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام.

تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة لضمان متابعة دقيقة وفورية لأي طارئ.

إجراءات السلامة والتجهيزات في المقرات

شملت الاستعدادات مراجعة اللجان الانتخابية والمقار لضمان سلامة المباني ونظافتها، مع:

التأكد من توافر الإضاءة الكافية وسلامة المداخل والمخارج.

رفع كفاءة دورات المياه وتوفير مياه الشرب ومستلزمات النظافة.

مراجعة أماكن مبيت عناصر التأمين لضمان جاهزيتها.

متابعة الشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية ورفع أي إشغالات لضمان سهولة حركة الناخبين.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي لضمان سلاسة العملية الانتخابية وراحة المواطنين خلال يومي التصويت، مع توفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع المشاركين.