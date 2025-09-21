نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تستقبل رئيس هيئة الطيران المدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي تعزيزًا للتعاون في المجالات الاستثمارية في القطاع الخاص بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أبرز مستجدات التحول في قطاع النقل الجوي، وسبل تعزيز تعاون التنقل الجوي المُتقدم والبحث والابتكار، إلى جانب تشجيع المستثمرين والشركات الأمريكية الرائدة للاستثمار في القطاع في المملكة؛ بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.