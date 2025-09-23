استدعاء آلاف من مسابح الاطفال من هذا النوع فورًا بالسعودية بعد اكتشاف خطر مميت على الصغار

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة عاجلة تستهدف حماية المستهلكين وضمان سلامة الأطفال، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,953 منتجًا من حمامات السباحة من علامة "INTEX" العالمية ويأتي هذا القرار بعد ثبوت وجود خلل في تصميم بعض النماذج قد يسمح للأطفال باستخدام حزام الضغط الخارجي للمسبح كوسيلة للتسلق والدخول إليه دون ملاحظة الأهل، مما يشكّل خطرًا مباشرًا بالغرق رثهسل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بحسب البيان الرسمي يشمل الاستدعاء ثلاثة أنواع رئيسية من مسابح "INTEX":

Metal Frame

Prism Frame

Ultra XTR Frame

وتحديدًا المسابح التي يبلغ ارتفاعها 122 سم (48 بوصة) أو أكثر وهذه المسابح صُممت لتكون سهلة التركيب والاستخدام في المنازل والحدائق، لكن وجود الحزام الخارجي جعلها عرضة لأن يستغله الأطفال الصغار كدعامة تسهّل عليهم التسلق إلى الداخل دون إشراف، وهو ما يرفع احتمالية الغرق بشكل كبير.

الخطورة هنا ليست في المنتج بحد ذاته كوسيلة للترفيه، بل في سلوك غير متوقع من الأطفال لم يُؤخذ بالحسبان عند تصميم بعض المكونات ومن المعروف أن الأطفال يتميزون بالفضول، وغالبًا ما يحاولون استخدام أي وسيلة للوصول إلى الماء، حتى وإن كان ذلك عبر مكونات لم تُصمم لهذا الغرض.

لماذا يشكل هذا الخطر تهديدًا حقيقيًا؟

الغرق يُعتبر من أكثر الحوادث شيوعًا وخطورة لدى الأطفال حول العالم، خاصةً في المنازل التي تحتوي على مسابح وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الغرق يُعد السبب الثالث لوفيات الأطفال الناتجة عن الإصابات غير المقصودة.

وفي حالة مسابح "INTEX"، فإن احتمالية صعود الطفل على حزام التثبيت الخارجي تزيد من الخطر لعدة أسباب:

الطفل قد يدخل المسبح دون علم الأهل أو إشرافهم.

في حال كان المسبح ممتلئًا، فقد يتعرض للغرق في ثوانٍ معدودة.

أدوات الإنقاذ قد لا تكون متاحة فورًا داخل المنازل كما هو الحال في المسابح العامة.

ماذا على المستهلك أن يفعل الآن؟

الوزارة وضعت تعليمات واضحة للمستهلكين يجب الالتزام بها فورًا:

التوقف عن استخدام المسبح نهائيًا: لا يجب المجازفة حتى ولو لفترة قصيرة.

إفراغ المسبح من المياه فورًا: وجود الماء يزيد من احتمالية وقوع الحادث، لذلك يُعد إفراغه خطوة أساسية.

التواصل مع الشركة المصنعة أو الوكيل المحلي: ستقوم الشركة بتوفير أدوات تثبيت إضافية تعالج الخلل بشكل مجاني.

مسؤولية الشركات في حماية المستهلك

هذه الواقعة تفتح النقاش مجددًا حول مسؤولية الشركات العالمية والمحلية تجاه سلامة منتجاتها فالمستهلك لا يشتري مجرد سلعة، بل يضع ثقته في أن المنتج آمن وصالح للاستخدام المنزلي.

شركات كبرى مثل "INTEX" تدرك أن أي خلل بسيط في التصميم قد يتحول إلى أزمة كبيرة تؤثر على سمعتها عالميًا لذلك يُحسب لها سرعة التفاعل مع البلاغات، والتعاون مع الجهات الرسمية لإطلاق حملات استدعاء واسعة النطاق.

ومن جانب آخر، تؤكد هذه الخطوات أن ثقافة الاستدعاء لم تعد مرتبطة فقط بالسيارات والأجهزة الإلكترونية، بل شملت جميع المنتجات التي قد تُعرّض حياة الإنسان للخطر، مهما كان حجمها أو طبيعتها.

