الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب اليوم الوطني السعودي الـ95 تتسابق العلامات التجارية والمتاجر الكبرى على إطلاق عروض وتخفيضات ضخمة تعكس روح الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية . ويترقب المواطنون والمقيمون على حد سواء هذه العروض التي أصبحت تقليدًا سنويًا ينتظره الجميع، لما تحمله من فرص حقيقية للتوفير واقتناص المنتجات والخدمات بأسعار مغرية. ويُنظر إلى هذه العروض باعتبارها جزءًا من أجواء الاحتفال، حيث تمتد من المراكز التجارية الكبرى إلى المتاجر الإلكترونية وحتى شركات الطيران والفنادق جضقثث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض اليوم الوطني السعودي 95 .. تخفيضات استثنائية وفرص لا تفوت

العروض الخاصة باليوم الوطني 95 لم تقتصر على قطاع واحد، بل شملت تقريبًا كل ما يحتاجه المستهلك. فقد أعلنت كبرى المولات وسلاسل المتاجر عن خصومات تصل إلى 70% على الملابس والأزياء والأحذية، في حين قدمت محلات الإلكترونيات تخفيضات على الهواتف الذكية، الشاشات، والأجهزة المنزلية، مع باقات شراء مميزة. أما المطاعم والمقاهي فقد استغلت المناسبة لتقديم وجبات خاصة باليوم الوطني، إضافة إلى عروض "اشتر واحد واحصل على الآخر مجانًا".

كما دخل قطاع السفر والفنادق على خط المنافسة، حيث أعلنت شركات الطيران عن أسعار مخفضة للرحلات الداخلية والدولية، مع إطلاق باقات سياحية تبدأ من أسعار رمزية لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين لاستكشاف المملكة. كذلك، قدمت الفنادق عروضًا على الإقامة والخدمات الفندقية لتشجيع العائلات على قضاء أوقات ممتعة خلال فترة الإجازة.

القطاع الصحي والرياضي لم يكن بعيدًا، إذ أعلنت بعض المراكز الطبية عن فحوصات مجانية أو مخفضة، فيما أطلقت النوادي الرياضية عروض اشتراك بخصومات خاصة. كما شاركت شركات السيارات بحملات حصرية، شملت تسهيلات في الدفع وصيانة مجانية لفترة محددة.

هذه العروض مجتمعة لا تعكس فقط الجانب التجاري، بل تبرز أيضًا روح التلاحم بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمع، حيث تتوحد الجهود لإضفاء أجواء فرح وبهجة على الجميع.