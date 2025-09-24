الرياض - كتبت رنا صلاح - تنتشر في السعودية كل فترة شائعات حول تعليق الدراسة سواء بسبب الظروف الجوية أو غيرها من الأسباب، وغالبًا ما تكون هذه الأخبار مرتبطة بهطول أمطار غزيرة أو عواصف رعدية أو موجات غبار قوية تضرب عددًا من المناطق . وخلال الساعات الماضية، عاد الحديث مجددًا حول احتمالية تعطيل الدراسة غدًا في بعض المناطق بالمملكة، بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تحذيرات من سوء الأحوال الجوية ووزارة التعليم من جانبها تدخلت سريعًا وردّت على ما يتم تداوله، مؤكدة أن كل الأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل بشأن تعليق الدراسة غدًا ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي بوقف الدراسة الحضورية في أي منطقة سذههغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعليق الدراسة في السعودية غدًا.. وزارة التعليم تحسم الجدل وتكشف الحقيقة كاملة

السبب الرئيسي وراء هذه الأخبار هو التحذيرات الجوية التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد، حيث أشار إلى احتمالية هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، إضافة إلى جريان السيول في بعض الأودية، وهو ما جعل البعض يتوقع صدور قرار بتعليق الدراسة غدًا.

لكن وزارة التعليم أوضحت أن قرارات تعليق الدراسة لا تُتخذ بشكل عشوائي أو بناءً على توقعات غير مؤكدة، بل تخضع لتقييم دقيق من اللجان المختصة، والتي تتعاون فيها وزارة التعليم مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد، إلى جانب الجهات المعنية بالدفاع المدني.

كيف يتم اتخاذ قرار تعليق الدراسة؟

من المهم أن يعرف الطالب وولي الأمر أن قرار تعليق الدراسة لا يصدر إلا بعد التأكد من وجود خطر مباشر على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين. وتتم دراسة الحالة الجوية بدقة بناءً على تقارير الأرصاد، ثم يُرفع التوصية إلى الجهات العليا، وبعدها يصدر القرار الرسمي عبر القنوات الإعلامية التابعة لوزارة التعليم أو إدارات التعليم في المناطق.

أي خبر عن تعليق الدراسة يتم تداوله خارج هذه القنوات يعتبر غير صحيح، ويُصنف ضمن فئة الشائعات.

توقعات بتعليق الدراسة في بعض المناطق

رغم نفي وزارة التعليم إصدار أي قرار حتى الآن، إلا أن التوقعات الجوية تشير إلى أن بعض المناطق قد تشهد ظروفًا تستدعي تحويل الدراسة عن بُعد إذا ساءت الأحوال. ومن أبرز هذه المناطق:

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الباحة

حائل

عسير

القصيم

نجران

جازان

الرياض

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

في حال صدور قرار رسمي بتعليق الدراسة الحضورية، فإن البديل المباشر هو الانتقال إلى منصة مدرستي التي أثبتت فعاليتها خلال السنوات الماضية.

طريقة الدخول إلى منصة مدرستي بسيطة وتتمثل في الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.

اختيار تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت المخصص للطلاب أو الكوادر التعليمية.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

في حالة نسيان بيانات الدخول يمكن استرجاعها عبر تطبيق توكلنا أو التواصل مع الدعم الفني.

بعد تسجيل الدخول، يستطيع الطالب حضور الحصص الافتراضية، حل الواجبات، استعراض الدروس، والتفاعل مع المعلمين والزملاء.

دور أولياء الأمور في مواجهة الشائعات

من الملاحظ أن جزءًا كبيرًا من الشائعات المتعلقة بتعليق الدراسة تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يتناقلها أولياء الأمور والطلاب دون التأكد من مصدرها.

وهنا يأتي دور ولي الأمر في توعية الأبناء بعدم الاعتماد على الأخبار المتداولة بين الأصدقاء أو عبر الصفحات غير الرسمية، بل متابعة المصادر الرسمية مثل:

موقع وزارة التعليم السعودية

حساب وزارة التعليم على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)

بيانات المركز الوطني للأرصاد

إدارات التعليم في المناطق عبر حساباتها الرسمية

تعليق الدراسة.. بين الواقع والشائعات

لو رجعنا إلى السنوات الماضية سنجد أن قرارات تعليق الدراسة في السعودية لم تكن عشوائية أبدًا، بل جاءت دائمًا عند وجود مخاطر واضحة مثل الفيضانات أو العواصف الشديدة.

أما في الأيام العادية، فإن مجرد هطول أمطار أو هبوب رياح لا يعني بالضرورة تعليق الدراسة، إلا إذا كانت الحالة الجوية تهدد بشكل مباشر سلامة الحضور والتنقل من وإلى المدارس.