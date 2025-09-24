الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد مسألة المعاش التقاعدي من أهم القضايا التي تمس حياة آلاف الأسر في المملكة العربية السعودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بوفاة المتقاعد وانتقال الاستحقاق إلى ورثته . فقد أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف الراتب التقاعدي للورثة تحكمه ضوابط محددة في نظام التقاعد المدني، أبرزها أن المعاش لا يُصرف بكامله إلا في حالة واحدة واضحة، بينما تقل نسبته إذا كان عدد الورثة أقل وهذا النظام وُضع لضمان العدالة في التوزيع، وحماية حقوق الورثة، ومنع أي لبس في الاستحقاق. في هذا المقال سنفصل القواعد المنظمة لصرف المعاش، وشروط الاستحقاق، والفئات التي يشملها، مع شرح كيفية توزيع الراتب التقاعدي في الحالات المختلفة كثسغع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

راتب التقاعد بعد الوفاة: متى يُصرف كاملًا للورثة؟ المؤسسة العامة للتقاعد السعودية توضح

بحسب نظام التقاعد المدني فإن صرف الراتب التقاعدي الكامل للورثة يتم فقط إذا كان عدد المستحقين ثلاثة أشخاص أو أكثر. في هذه الحالة يُقسم كامل المعاش بينهم بالتساوي دون زيادة أو نقصان، بحيث ينال كل واحد نصيبًا متساويًا.

أما إذا كان الورثة اثنين فقط، فإن نسبة ما يصرف لهم تنخفض إلى 75% من قيمة المعاش الكلي، ويُقسم بينهم بالتساوي. وفي حال كان هناك مستحق واحد فقط، فإنه يحصل على 50% فقط من قيمة المعاش التقاعدي.

بهذا يكون الأصل أن الراتب لا يُصرف بكامله إلا في وجود ثلاثة ورثة فأكثر، أما غير ذلك فتنطبق نسب الخصم وفق ما جاء في النظام.

شروط استحقاق المعاش للورثة

لكي يتمكن الورثة من الحصول على راتب التقاعد، هناك شروط لا بد من توافرها، وهي كالتالي:

أن يكون المتقاعد قد توفي بعد أن استحق معاشه نتيجة التقاعد العادي أو العجز غير المهني.

أو أن يكون المتوفى ما زال على رأس العمل الخاضع للنظام عند وفاته، على أن تكون مدة اشتراكه في النظام لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

أو أن يكون قد توفي بعد تركه العمل الخاضع للنظام، شريطة أن تكون مدة اشتراكه لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا مع مدة مكملة تتيح الوصول إلى 120 شهرًا.

الفئات المستحقة للمعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد

حدد نظام التقاعد المدني الفئات التي تستحق المعاش بشكل واضح، وتشمل:

الزوجة أو الزوج.

الأبناء والبنات، ويشمل ذلك أبناء وبنات الابن إذا كانوا تحت إعالة المتقاعد المتوفى.

الوالدان إذا كانا تحت إعالة المتقاعد.

الإخوة والأخوات في حال كانوا معتمدين ماليًا على المتوفى.

الجد والجدة إذا ثبتت الإعالة.

كيفية توزيع المعاش بين الورثة

التوزيع يتم بحسب عدد الورثة المستحقين:

مستحقًا واحدًا فقط: يُصرف له 50% من قيمة المعاش.

أهمية شرط الإعالة

من النقاط الجوهرية في استحقاق المعاش أن يثبت الوريث أنه كان تحت إعالة المتقاعد المتوفى. هذا الشرط يحمي النظام من استغلال الاستحقاق من قبل أشخاص لا تربطهم علاقة اعتماد مالي بالمتقاعد.

على سبيل المثال: إذا كان أحد الأبناء قد بلغ سن الرشد، ويعمل ويتقاضى راتبًا مستقلًا، فإنه لا يكون مستحقًا للمعاش. بينما يستمر الصرف للبنات حتى الزواج، وللأبناء حتى بلوغ سن معينة أو لحين الالتحاق بوظيفة.

متى يتم إيقاف نصيب الوريث؟

ينص النظام على أن استحقاق بعض الورثة قد يتوقف في حالات معينة، مثل: