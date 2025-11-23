نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدخل اختبار القوة أمام زيسكو يونايتد الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وموعد المباراة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد القاهرة الدولي حيث يخوض الزمالك مواجهة مهمة أمام زيسكو يونايتد الزامبي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

ويبحث الجمهور عن بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد وسط حالة من الترقب والحماس لرؤية مستوى الفريق تحت قيادة جهازه الفني الجديد، في بداية منافسة قوية منتظرة ضمن المجموعة التي تضم المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز.

وتأتي المباراة في وقت يسعى فيه الزمالك إلى العودة بقوة للمنافسات القارية، بعد دعم صفوفه بعدد من العناصر المميزة التي يعول عليها الجهاز الفني لتقديم بداية قوية في البطولة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير يتوقع أن يرفع حماس اللاعبين ويمنحهم أفضلية واضحة منذ اللحظات الأولى للمباراة.

القنوات الناقلة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وزيسكو من خلال القنوات الرسمية الناقلة للبطولات الأفريقية، وعلى رأسها قناة بي إن سبورتس 5 HD التي تنقل اللقاء بتغطية تحليلية واسعة قبل وبعد المباراة.

كما تُذاع المباراة عبر البث الأرضي داخل مصر، وذلك لتوفير مشاهدة مجانية للجماهير المصرية.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو عبر الإنترنت

يمكن لعشاق القلعة البيضاء مشاهدة المباراة لحظة بلحظة عبر المنصات الرقمية التي تقدم تغطية فورية وإحصائيات شاملة عن اللقاء، وملخصات للفرص والأهداف، مما يجعل التجربة الرقمية مكملة للبث التلفزيوني التقليدي.

معلق مباراة الزمالك وزيسكو الليلة

أُسندت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق الرياضي المعروف علي محمد علي عبر شاشة القنوات الناقلة، نظرًا لخبرته الطويلة في المباريات الأفريقية.

كما يقوم زياد الدكروري بالتعليق على المباراة عبر البث الأرضي داخل مصر لإتاحة تغطية صوتية محلية للجماهير المصرية.

الزمالك يدخل مواجهة زيسكو بطموحات كبيرة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف لتقديم أداء قوي في بداية مشواره بالكونفدرالية؛ ويعتمد الفريق على مجموعة من العناصر الأساسية التي ينتظر منها الجمهور تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بتركيز شديد وحماس كبير.

أبرز عناصر الزمالك المنتظرة:

صانع الألعاب المخضرم عبدالله السعيد

المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري

المدافع القوي الونش

الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا

وتعتمد خطة الزمالك على الضغط العالي والسيطرة على وسط الملعب وتفعيل الأجنحة السريعة لإرباك دفاع زيسكو يونايتد.

زيسكو يونايتد.. منافس صعب لا يُستهان به

على الجانب الآخر، يدخل زيسكو يونايتد المباراة بطموح كبير، خاصة وأن الفريق الزامبي يسعى للعودة مجددًا إلى المنافسة القارية بقوة.

ويتميز زيسكو بالقوة البدنية والسرعات العالية، كما يعتمد على الهجمات المرتدة التي قد تشكل خطورة على دفاع الزمالك إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع الزمالك في مجموعة قوية تضم:

الزمالك

المصري البورسعيدي

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

زيسكو يونايتد

ويعد وجود فريقين مصريين إلى جانب فريقين من جنوب ووسط إفريقيا تحديًا كبيرًا يتطلب من الزمالك حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات التي تُقام على أرضه.

تاريخ المواجهات بين الزمالك وزيسكو

التقى الفريقان في مناسبتين سابقتين، نجح الزمالك خلالهما في تحقيق الفوز مرة واحدة، بينما انتهت المواجهة الأخرى بالتعادل، وهو ما يمنح الفريق الأبيض الأفضلية التاريخية قبل لقاء الليلة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد

يدير المباراة الحكم الدولي محمد ديراني ويعاونه كل من:

ليبان عبدالرازق أحمد

رشيد وايس بوراله

محمود ناصر حسين (حكم رابع)

ويشرف على المواجهة كمراقب عام عمر جمعة عبدالسيد لضمان تطبيق القواعد والتحكيم النزيه.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زيسكو

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – محمد إسماعيل – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمود بنتايج – سيف الدين الجزيري – خوان ألفينا بيزيرا

ويسعى هذا التشكيل إلى تعزيز السيطرة على خط الوسط والانطلاق في هجمات منظمة مستمرة لضمان خروج الفريق بنتيجة إيجابية.