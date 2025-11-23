نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه زيسكو الليلة في الكونفدرالية.. تعرف على موعد المباراة والبث المباشر والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية مساء اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة قوية بين الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

يبحث عشاق الفارس الأبيض عن بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد لمتابعة كل أحداث اللقاء لحظة بلحظة، مع تغطية شاملة لجميع تفاصيل المباراة بدءًا من موعدها والقنوات الناقلة وصولًا إلى التشكيل المتوقع والتحليل الفني.

ويأمل الزمالك في بداية قوية تعكس طموحاته الكبيرة في الحفاظ على ألقاب البطولات القارية، فيما يسعى زيسكو لإثبات قوته أمام أحد أكبر أندية مصر، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية في بداية مشواره بدور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الليلة

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وسط أجواء حماسية من الجماهير التي تسعى لدعم فريقها منذ البداية لتحقيق الفوز الأول في البطولة.

وتُعتبر هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة للزمالك، الذي يطمح لمواصلة تفوقه التاريخي على الفريق الزامبي والحفاظ على سجله الإيجابي في المباريات الأفريقية.

القنوات الناقلة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد

سيتم نقل مباراة الزمالك وزيسكو عبر شبكة القنوات الرسمية الناقلة للبطولات الأفريقية، وعلى رأسها قناة بي إن سبورتس 5 HD، التي تقدم تغطية كاملة مع تحليلات قبل وبعد المباراة.

كما ستتاح للمشاهدين داخل مصر إمكانية متابعة المباراة عبر البث الأرضي، بما يوفر فرصة للجماهير لمتابعة اللقاء بشكل مباشر ومجاني، مع شرح وتحليل فني متواصل لأحداث المباراة.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو مباشر عبر الإنترنت

يستطيع عشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر المنصات الرقمية التي تقدم بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد لحظة بلحظة، مع إحصائيات دقيقة للملعب، فرص التهديف، حالات التسلل، وأهم لحظات المباراة، لتجربة مشاهدة شاملة ومتكاملة سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

معلق مباراة الزمالك وزيسكو الليلة

تولت شبكة القنوات الناقلة تعيين المعلق الرياضي المصري علي محمد علي للتعليق على المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، بينما يقدم زياد الدكروري التعليق الصوتي عبر القناة الأرضية داخل مصر، لضمان حصول الجماهير على تغطية شاملة واحترافية للقاء.

طموحات الزمالك أمام زيسكو

يستعد الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف لتقديم مباراة قوية تحافظ على مكانته ضمن أفضل الفرق في البطولة، ويعتمد الجهاز الفني على عناصر خبرة وموهبة قادرة على ترجمة خطط التدريب إلى أداء عملي على أرض الملعب.

أبرز لاعبي الزمالك المتوقع تألقهم:

صانع الألعاب المخضرم عبدالله السعيد

المهاجم القوي سيف الدين الجزيري

المدافع الصلب محمود حمدي الونش

جناح الفريق البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا

ويخطط الفريق للسيطرة على وسط الملعب مع الهجمات المرتدة السريعة، لاستغلال خبرة اللاعبين في حسم اللقاء لصالحه.

زيسكو يونايتد.. خصم قوي خارج مصر

يملك زيسكو يونايتد خبرة كبيرة في المنافسات القارية، ويعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، خاصة أن الفوز خارج الأرض يمثل دفعة معنوية قوية لمشواره في دور المجموعات.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في مجموعة تضم فرقًا قوية وهي:

الزمالك

المصري البورسعيدي

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

زيسكو يونايتد

وتتسم المجموعة بالتنافسية العالية، ما يجعل كل مباراة فيها مهمة جدًا لحصد النقاط والتأهل إلى الدور التالي.

تاريخ مواجهات الزمالك وزيسكو

التقى الفريقان في مناسبتين رسميتين، حقق الزمالك الفوز في مباراة واحدة بينما انتهت الأخرى بالتعادل، ولم يتمكن الفريق الزامبي من الفوز على الأبيض، مما يمنح الزمالك أفضلية معنوية قبل انطلاق المباراة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو

يدير اللقاء الحكم الدولي محمد ديراني بمساعدة:

ليبان عبدالرازق أحمد

رشيد وايس بوراله

محمود ناصر حسين (حكم رابع)

ويشرف على المباراة كمراقب عام عمر جمعة عبدالسيد لضمان الالتزام باللوائح وتحقيق أعلى درجات الشفافية في المباراة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

التشكيل المتوقع للزمالك الليلة:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – محمد إسماعيل – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمود بنتايج – سيف الدين الجزيري – خوان ألفينا بيزيرا

ويسعى هذا التشكيل لتحقيق توازن بين الدفاع والهجوم والسيطرة على منتصف الملعب.